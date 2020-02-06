Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан

НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов.
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с чего всё началось

НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан

НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов. Такое право было у НПФ до акционирования.
Коммерсантъ05 февраля в 17:49

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НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан

Коммерсантъ05 февраля в 17:49

Негосударственные пенсионные фонды захотели собирать взносы с пенсий россиян

URA.Ruвчера в 00:37

Пенсионные фонды хотят собирать взносы со своих клиентов

News.ru02:45

НПФ хотят вернуть право взимать плату с взносов клиентов

Саминвестор06 февраля в 02:23

Хочешь к нам — плати. НПФ намерены брать плату с клиентов «на развитие»

Красная весна02:12

Пенсионные фонды начнут собирать деньги у россиян

Инвест-Форсайт06 февраля в 07:00

Гарантии и льготы: чего ждать от накопительного страхования жизни?

Профильвчера в 06:20
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году.
RT на русском вчера в 15:53
Общество

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru 01:46
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Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения «Баффало»

Газета.Ru вчера в 22:05
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru 06 февраля в 14:08
Политика

Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ

«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
РБК вчера в 16:26
Политика

В МИД рассказали о планах проведения встречи России и Франции

Москва рассчитывает, что встреча министров иностранных дел и обороны России и Франции в формате "2+2" пройдет во второй половине года, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
РИА Новости 02:24
Происшествия

В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе

Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Российская газета 06 февраля в 11:29
Политика

Трамп уволил подполковника Совета нацбезопасности Виндмана

Глава Белого дома Дональд Трамп уволил двух ключевых свидетелей по делу об импичменте - должностей лишились главный эксперт по Украине в Совете национальной безопасности подполковник Александр Виндман и посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд.
Газета.Ru 02:24
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Культура

Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке

ИнфоСМИ вчера в 12:53
Культура

Российская певица выступит на церемонии «Оскар»

Gazeta.SPb вчера в 19:02
Культура

Новое шоу с Собчак обвинили в плагиате

Российская газета 05 февраля в 10:44
Экономика

В правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке

Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения.
RT на русском вчера в 05:48
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

ТАСС 06 февраля в 09:53
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Релиз новой Call of Duty состоится осенью 2020 года

Дни24 вчера в 08:11
Общество

В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

В Казани сегодня прощаются с депутатом Государственной Думы Айратом Хайруллиным. Церемония пройдет в Татарской государственной филармонии.
Вести.Ru вчера в 23:53
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет

Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны.
РБК 02:20
Космос

NASA выявило фундаментальные проблемы в программном обеспечении Boeing

ТАСС 02:12
Шоу-бизнес

Студентка Оксфорда и модель: как живет внучка Кобзона

Мишель родилась в браке Натальи, дочери Кобзона, и юриста Юрия Рапопорта, который является гражданином Австралии.
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Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников

Как пишет издание, недавно Россия запустила небольшой спутник, который "наблюдает за американским разведывательным аппаратом".
РИА Новости вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Юлий Гусман назвал размер своей пенсии

Режиссер театра и кино, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман рассказал, какую пенсию получает.
Известия вчера в 19:11
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Lenta.ru 05 февраля в 17:09
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич родила первенца

Сегодня в 10 часов утра в элитном клиническом госпитале MD GROUP известная блогер Ида Галич родила первенца.
МонаВиста вчера в 12:11
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
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В Екатеринбурге создают обсервационную зону для прибывших из Китая

Площадки для наблюдения в течение 14 дней за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем создаются во всех регионах в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ.
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Экономика

Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян

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ТАСС 06 февраля в 07:27
Экономика

Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал ЦБ, который опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до шести процентов годовых.
Lenta.ru вчера в 07:21
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Путин назначил выплаты ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны по случаю празднования 75-летия Победы.
Lenta.ru вчера в 02:08
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Минаев рассказал, как в Красноярске проиграл свою жену в карты

После выступления Минаев проводил время в компании, где ему предложили сыграть в карты. И тогда он на кон поставил свою жену.
Что происходит 02:12
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