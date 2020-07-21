Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Саминвестор
Саминвестор

НПФ согласились привязать выплаты к прожиточному минимуму

Сегодня, 21 июля 2020 года, стало известно, что Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Ассоциация НПФ согласились с предложением Пенсионного фонда России (ПФР) привязать выплаты пенсионных накоплений к прожиточному минимуму пенсионеров.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России (ПФР) в том, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП).
Коммерсантъ20 июля в 17:52
Подробнее о событии
Lenta.ru

НПФ захотели больше заработать на пенсионерах

Lenta.ruвчера в 06:38
Коммерсантъ

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Коммерсантъ20 июля в 17:52
Народные новости

Названы плюсы и минусы негосударственных пенсионных фондов

Народные новости21 июля в 06:47
Live24

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Live2421 июля в 01:44
ФедералПресс

Пенсионные фонды не хотят выплачивать единоразовые выплаты

ФедералПресс21 июля в 00:05
URA.Ru

Пенсионные фонды нашли способ лишить россиян единоразовых выплат

URA.Ru20 июля в 22:54
News.ru

Пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

News.ru21 июля в 10:16
Реклама
Реклама

Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известиявчера в 06:31
159
Реклама
Реклама

Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газетавчера в 12:53
18

США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем

Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявив, что крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире.
Газета.Ru21 июля в 14:03
2,3K
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама