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Коммерсантъ
Коммерсантъ

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начинают выплачивать гражданам все больше денег.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начинают выплачивать гражданам все больше денег. В этом году впервые в истории накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) сумма выплат может превысить 20 млрд руб.
Коммерсантъ18:30
Подробнее о событии
ФедералПресс

Выплаты от НПФ пенсионерам и наследникам за год превысят 20 миллиардов рублей

ФедералПресс00:59
iReactor

Выплаты НПФ пенсионерам в 2020 году превысят 20 млрд рублей

iReactor23:46
URA.Ru

НПФ обещает выплатить россиянам 20 млрд рублей за год

URA.Ru19:49
Экономика сегодня

Россияне получат более 20 млрд рублей от НПФ

Экономика сегодня22:06
ФАН

НПФ выплатят пенсионерам 20 млрд рублей до конца года

ФАН21:58
Народные новости

Выплаты НПФ могут впервые в истории превысить 20 миллиардов рублей

Народные новости22:44
Коммерсантъ

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год

Коммерсантъ18:30

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Интерфакс02:24
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Дюков отговорил главу судейского комитета Хачатурянца от ухода

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отговорил главу судейского комитета Ашота Хачатурянца от ухода после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Сочи", передает "РБК-Спорт".
Газета.Ru18:50

Первые рейсы из РФ на курорты Турции вылетают с загрузкой в 100%

В компании Coral Travel агентству сообщили, что загрузка первых рейсов на турецкие курорты составляет почти 100%, при этом самый высокий процент проданных туров с вылетом из Москвы - в Бодрум, за ним идут Даламан и Анталья.
Интерфакс03:43
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