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Коммерсантъ
Коммерсантъ

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начинают выплачивать гражданам все больше денег.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начинают выплачивать гражданам все больше денег. В этом году впервые в истории накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) сумма выплат может превысить 20 млрд руб.
Коммерсантъ18:30
Подробнее о событии
ФедералПресс

Выплаты от НПФ пенсионерам и наследникам за год превысят 20 миллиардов рублей

ФедералПресс00:59
iReactor

Выплаты НПФ пенсионерам в 2020 году превысят 20 млрд рублей

iReactor23:46
Экономика сегодня

Россияне получат более 20 млрд рублей от НПФ

Экономика сегодня22:06
Народные новости

Выплаты НПФ могут впервые в истории превысить 20 миллиардов рублей

Народные новости22:44
ФАН

НПФ выплатят пенсионерам 20 млрд рублей до конца года

ФАН21:58
URA.Ru

НПФ обещает выплатить россиянам 20 млрд рублей за год

URA.Ru19:49
Коммерсантъ

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год

Коммерсантъ18:30

«Спартак» обвинил судей в украденной победе в матче с «Сочи»

Казарцева отстранили от судейства за работу на матче "Спартак" — "Сочи" Глава судейского комитета РФС может подать в отставку после матча "Спартак" — "Сочи" Федун: "Спартак" снимается с чемпионата России Кашшаи признал ошибку судьи в эпизоде с пенальти в ворота "Спартака"
«Спартак» обвинил судей в украденной победе в матче с «Сочи»
Metaratings01:55

Биржи США закрылись разнонаправленно из-за опасений за отношения с КНР

Основные американские фондовые индексы в пятницу опускались на фоне растущего беспокойства инвесторов за ухудшение отношений США и КНР, однако статистика по безработице в стране сдерживала снижение бирж.
ПРАЙМ7 августа в 16:38
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В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей

В городе Балтийск Калининградской области устанавливают обстоятельства ранения двух детей в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Интерфаксвчера в 04:25
15

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.
Известия17:31
15

Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

В Минске в ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист «Медузы» Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко.
РБК02:47

Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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Sega планирует выпускать больше игр для PC

Харуки Сатоми глава Sega Sammy Holdings Inc и вице-президент Коити Фуказава рассказали о планах выпуска игр для PC.В связи с высокими оценками и небольшой ценой их релиз Persona 4 Golden на PC превзошел все ожидания компании по продажам.
Vprognoze.ruвчера в 09:00
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Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

Иммунолог, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян ранее предупредил, что осенью жители страны могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19 из-за активизации вирусов гриппа, парагриппа и других типов коронавируса.
Lenta.ru01:58
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