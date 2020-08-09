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Коммерсантъ
Коммерсантъ

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начинают выплачивать гражданам все больше денег.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начинают выплачивать гражданам все больше денег. В этом году впервые в истории накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) сумма выплат может превысить 20 млрд руб.
Коммерсантъ18:30
Подробнее о событии
ФАН

НПФ выплатят пенсионерам 20 млрд рублей до конца года

ФАН21:58
NewInform

НПФ выплатят россиянам за год 20 млрд рублей

NewInform22:21
Экономика сегодня

Россияне получат более 20 млрд рублей от НПФ

Экономика сегодня22:06
Народные новости

Выплаты НПФ могут впервые в истории превысить 20 миллиардов рублей

Народные новости22:44
URA.Ru

НПФ обещает выплатить россиянам 20 млрд рублей за год

URA.Ru19:49
Коммерсантъ

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год

Коммерсантъ18:30

Названы востребованные новые профессии

В ближайшие шесть-десять лет в каждой шестой компании (16% организаций) ожидают появления новых профессий, рассказала директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина.
Названы востребованные новые профессии
Известия22:40
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Состояние Владислава Крапивина ухудшилось после выписки

Известный советский и российский писатель Владислав Крапивин почувствовал себя хуже после выписки из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на командора юношеского отряда "Каравелла" Ларису Крапивину.
Вести.Ruвчера в 12:48
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Производитель рассказал, сколько кофе в год пьет средний россиянин

Среднестатистический россиянин потребляет 500 граммов натурального кофе в год, в то время как в Финляндии, мировом лидере по потреблению напитка, этот показатель равен 11 килограммам, заявил в интервью РИА Новости директор по маркетингу в РФ одного из крупнейших производителей кофе — финской Paulig — Александр Копытов.
ПРАЙМ20:15