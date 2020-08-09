НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год
Смотрите также
Льюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174
Лукашенко сделал первое заявление после выборов президента Белоруссии
Первые рейсы из РФ на курорты Турции вылетают с загрузкой в 100%
Huawei остается без процессоров Kirin из-за американских санкций
Тихановская призвала остановить насилие в Белоруссии
Мужчина ударил полицейского ледорубом в храме на Житной улице
При крушении легкомоторного самолета в Калужской области погиб пилот
В Китае заявили о вспышке смертельного вируса SFTS в трех провинциях
Рогозин заявил, что проводить запуски на Луну нужно ежегодно
Россиянам предрекли более тяжелое течение коронавируса осенью
Forbes: Российские беспилотники оставили США и НАТО далеко позади
Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей
Правозащитник: один человек погиб при беспорядках в Минске
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России
Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения
Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии
«Спартак» сыграл вничью с «Сочи», Федун заявил о снятии с чемпионата
Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности
Модернизированный Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет
Россиянам предрекли более тяжелое течение коронавируса осенью
Первые рейсы из РФ на курорты Турции вылетают с загрузкой в 100%
Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний
Семак: Один из игроков «Зенита» сдал положительный тест на коронавирус
В Крыму за сутки 48 человек заразились коронавирусом
Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей
Программа кэшбэка за туры по РФ стартует в ночь на 21 августа
НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начинают выплачивать гражданам все больше денег.В источнике
С чего всё началось
НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год
НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начинают выплачивать гражданам все больше денег. В этом году впервые в истории накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) сумма выплат может превысить 20 млрд руб.
Коммерсантъ18:30
Подробнее о событии