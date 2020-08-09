Трамп подписал указ о финансовой помощи американцам в обход Конгресса

Еще три распоряжения, которые подписал Трамп, включают меморандум о налоговых каникулах по заработной плате для американцев, зарабатывающих менее 100 000 долларов в год, исполнительный указ о «помощи арендаторам и домовладельцам» и меморандум об отсрочке платежей по студенческим кредитам.