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Коммерсантъ
Коммерсантъ

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начинают выплачивать гражданам все больше денег.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начинают выплачивать гражданам все больше денег. В этом году впервые в истории накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) сумма выплат может превысить 20 млрд руб.
Коммерсантъ18:30
Подробнее о событии
ФедералПресс

Выплаты от НПФ пенсионерам и наследникам за год превысят 20 миллиардов рублей

ФедералПресс00:59
iReactor

Выплаты НПФ пенсионерам в 2020 году превысят 20 млрд рублей

iReactor23:46
Коммерсантъ

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год

Коммерсантъ18:30
Экономика сегодня

Россияне получат более 20 млрд рублей от НПФ

Экономика сегодня22:06
ФАН

НПФ выплатят пенсионерам 20 млрд рублей до конца года

ФАН21:58
URA.Ru

НПФ обещает выплатить россиянам 20 млрд рублей за год

URA.Ru19:49
Народные новости

Выплаты НПФ могут впервые в истории превысить 20 миллиардов рублей

Народные новости22:44

Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов

Автоматический поиск драйверов в сети интернет стал недоступен в Диспетчере устройств (Device Manager) операционной системы Windows после очередного необязательного обновления, 9 августа сообщает интернет-издание iXBT.com.
Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов
ИА Красная Веснавчера в 14:13
16

Триллер «Неистовый» возглавил российский прокат в выходные

Третью строчку в рейтинге занял американский комедийный боевик "Мой шпион" (My Spy) с Дэйвом Батистой и Хлоей Коулмэн - 3,65 млн рублей Голливудская лента "Неистовый" (Unhinged) стала лидером проката в России, собрав 9,35 млн рублей за минувшие выходные.
Триллер «Неистовый» возглавил российский прокат в выходные
Толк02:24
7

СК Беларуси возбудил уголовные дела в связи с беспорядками в Минске

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших минувшей ночью в Минске и других регионах республики на фоне выборов президента страны.
Российская газета02:56
598

Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

В Минске в ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко.
РБК03:40
2

Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
305

Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

Глава государства получил по предварительным итогам больше 80% голосов избирателей Лидер КНР Си Цзиньпин поздравил действующего главу белорусского государства Александра Лукашенко с победой на прошедших выборах президента страны.
Союзное Вече03:32
3

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
367

Роспотребнадзор рассказал о вреде шаурмы и котлет

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие», — приводит сообщение Роспотребнадзора «РИА Новости» в понедельник, 10 августа.
Известия01:44
24

Тверской СК возбудил дело после пожара с четырьмя погибшими

Тверь, 10 августа 2020, 09:45 — REGNUM Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в связи с пожаром в Тверской области, при котором погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей, сообщили в пресс-службе СК 10 августа.
REGNUM02:45
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