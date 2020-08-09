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Коммерсантъ
Коммерсантъ

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начинают выплачивать гражданам все больше денег.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начинают выплачивать гражданам все больше денег. В этом году впервые в истории накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) сумма выплат может превысить 20 млрд руб.
Коммерсантъ18:30
Подробнее о событии
ФедералПресс

Выплаты от НПФ пенсионерам и наследникам за год превысят 20 миллиардов рублей

ФедералПресс00:59
iReactor

НПФ выплатят российским пенсионерам более 20 млрд рублей в 2020 году

iReactor23:46
Коммерсантъ

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год

Коммерсантъ18:30
Экономика сегодня

Россияне получат более 20 млрд рублей от НПФ

Экономика сегодня22:06
ФАН

НПФ выплатят пенсионерам 20 млрд рублей до конца года

ФАН21:58
URA.Ru

НПФ обещает выплатить россиянам 20 млрд рублей за год

URA.Ru19:49
Народные новости

Выплаты НПФ могут впервые в истории превысить 20 миллиардов рублей

Народные новости22:44

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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АОКИ просит Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Не хватает данных Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) направила в Минздрав России письмо (есть у "ФВ"), в котором призывает отложить вопрос о государственной регистрации вакцины "Гам-Ковид-Вак2" НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, так как пока не завершено ее тестирование в соответствии с принятыми международными нормами.
Фармацевтический вестник05:00
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