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Коммерсантъ
Коммерсантъ

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начинают выплачивать гражданам все больше денег.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начинают выплачивать гражданам все больше денег. В этом году впервые в истории накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) сумма выплат может превысить 20 млрд руб.
Коммерсантъ18:30
Подробнее о событии
Народные новости

Выплаты НПФ могут впервые в истории превысить 20 миллиардов рублей

Народные новости22:44
ФедералПресс

Выплаты от НПФ пенсионерам и наследникам за год превысят 20 миллиардов рублей

ФедералПресс00:59
iReactor

НПФ выплатят российским пенсионерам более 20 млрд рублей в 2020 году

iReactor23:46
Live24

НПФ отдадут российским пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год

Live2401:13
ФАН

НПФ выплатят пенсионерам 20 млрд рублей до конца года

ФАН21:58
URA.Ru

НПФ обещает выплатить россиянам 20 млрд рублей за год

URA.Ru19:49
Коммерсантъ

НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год

Коммерсантъ18:30

«Главный арбитр» РПЛ Кашшаи признал, что «Спартак» засудили

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи оценил второй пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи» (2:2). «Арбитр совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте», — цитирует Кашшаи «Спорт-Экспресс».
«Главный арбитр» РПЛ Кашшаи признал, что «Спартак» засудили
BetOnвчера в 16:24

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
ТАСС06:19
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Германия заявила, что выборы в Белоруссии не были демократичными

Германия считает, что на президентских выборах в Белоруссии не соблюдались минимальные демократические стандарты и осуждает применение силы против демонстрантов, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Газета.Ru06:00
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Первые рейсы из РФ на курорты Турции вылетают с загрузкой в 100%

В компании Coral Travel агентству сообщили, что загрузка первых рейсов на турецкие курорты составляет почти 100%, при этом самый высокий процент проданных туров с вылетом из Москвы - в Бодрум, за ним идут Даламан и Анталья.
Интерфакс03:43
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За январь-июнь российский рынок люксовых автомобилей сократился на 20%

В пятерку российских регионов-лидеров по числу купленных люксовых автомобилей попали Москва (60% всего объема приобретенных машин, или 320 ед.), Московская область (50 ед.), Санкт-Петербург (49 ед.), Краснодарский край (25 ед.) и Свердловская область (10 ед.).
Urbc.Ru07:06

Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUM07:25
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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