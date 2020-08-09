НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год
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НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начинают выплачивать гражданам все больше денег.В источнике
С чего всё началось
НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год
НПФ отдадут пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начинают выплачивать гражданам все больше денег. В этом году впервые в истории накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) сумма выплат может превысить 20 млрд руб.
Коммерсантъ18:30
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