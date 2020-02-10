Экономика

Газета.RuГазета.RuНПФ покажут, куда вложены пенсионные деньги

Хочу все знать Центробанк с 1 июля 2021 года обяжет негосударственные пенсионные фонды раскрывать полную структуру своих портфелей вплоть до эмитентов, в которых вкладываются деньги будущих пенсионеров.
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с чего всё началось

Минус пять: негосударственным пенсиям снизят возраст

В октябре прошлого года в первом чтении был принят депутатский законопроект, который предусматривает снижение на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
Известиявчера в 16:01

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Россияне смогут выйти на пенсию на 5 лет раньше

Московский Комсомолец03:20

НПФ покажут, куда вложены пенсионные деньги

Газета.Ruвчера в 01:58

В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

REGNUMвчера в 21:52

Россияне смогут получать пенсию на пять лет раньше

News.ruвчера в 19:26

Россиянам предоставят возможность получать пенсию на пять лет раньше

URA.Ruвчера в 18:46

Минус пять: негосударственным пенсиям снизят возраст

Известиявчера в 16:01

Россияне смогут выйти на пенсию раньше

Рамблер02:18
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Тюменские силовики отметили повышение под выкрик «АУЕ» и «жизнь ворам»

NashGorod.ru 01:52
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Александр Емельяненко поспорил, что проживёт год без алкоголя

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт целый год без алкоголя.
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Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезной болезни

Газета.Ru вчера в 18:49
Армия и оружие

Турецкие войска обстреляли объекты правительственных войск Сирии

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Хоккей

В «Сент-Луисе» сообщили, что Боумистер перенес сердечный приступ

Ранее сообщалось, что матч "Сент-Луис" — "Анахайм" был прерван из-за ЧП с Боумистером.
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12 февраля в 14:00 мск начнется финал верхней сетки отборочных для СНГ на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2. В матче формата best-of-3 встретятся Natus Vincere и HellRaisers.
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Шоу-бизнес

Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи

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Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru 10 февраля в 15:10
Автоспорт

Этап «Формулы-1» в Китае не состоится из-за коронавируса

Этап «Формулы-1» в Китае не состоится из-за вспышки коронавируса в стране. Об этом 12 февраля сообщает британская газета Times.
REGNUM 02:19
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин

Российская газета 01:59
Авто

Новый Renault Logan впервые вышел на тесты

Журналисты 32cars.ru опубликовали первые шпионские снимки следующей генерации Dacia Logan, который в России известен под названием Renault Logan.
SpeedMe вчера в 05:47
Общество

Пистолет-пулемет ППШ-41 испытали на живучесть

Пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина (ППШ-41), стоявший на вооружении Красной армии во время Второй мировой войны, испытали на живучесть.
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Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс вчера в 08:16
Авто

«АвтоВАЗ» сокращает штат седьмой год подряд

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Эксперты оценили размер «зависших» банковских вкладов умерших клиентов

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Газета.Ru 00:14
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Известия вчера в 08:42
Футбол

Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд ушёл из жизни на 78-м году.
Чемпионат вчера в 12:13
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
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Экономика

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Банк ВТБ с 11 февраля снизил ставки на всю линейку ипотечных программ на 0,5 п.п. Кредит на готовое и строящееся жилье теперь доступен по ставке от 7,9% годовых.
Gazeta.SPb вчера в 03:22
Технологии

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Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
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На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс

Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.
РИА Новости 00:13
Общество

Белорусские контрабандные сигареты нашли в большинстве регионов РФ

Специалисты в январе 2020 года проанализировали данные порядка 600 тысяч онлайн-касс по розничной продаже и выяснили, что в 70 регионах России продаются контрабандные сигареты.
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Экономика

Налоговая служба начнёт следить за доходами россиян

С 1 апреля текущего года Федеральная налоговая служба начнёт контролировать денежные поступления россиян на банковские карточки.
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Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
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В «Локомотиве» опровергли слухи об увольнении Сёмина

По данным Metaratings, совет директоров московского "Локомотива" якобы принял решение, что главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин будет отправлен в отставку по окончании сезона.
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МИД России заявил об отсутствии долгов перед Советом Европы

У России нет задолженности перед Советом Европы, заявил директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД России Николай Кобринец.
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Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

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