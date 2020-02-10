Экономика
Газета.RuНПФ покажут, куда вложены пенсионные деньги
Хочу все знать Центробанк с 1 июля 2021 года обяжет негосударственные пенсионные фонды раскрывать полную структуру своих портфелей вплоть до эмитентов, в которых вкладываются деньги будущих пенсионеров.
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с чего всё началось
В октябре прошлого года в первом чтении был принят депутатский законопроект, который предусматривает снижение на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).Известиявчера в 16:01
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Матч «Сент-Луис» — «Анахайм» будет доигран в другой день, информирует официальный сайт «Блюз».
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Детская спортивная школа города Калтан Кемеровской области, воспитавшая футболиста, не получила 255 тыс. евро за переход полузащитника сборной России Александра Головина из московского ЦСКА во французский «Монако».
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США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов
О'Брайен добавил, что Россия и США, в отличие от Китая, заинтересованы в переговорах по контролю над вооружениями.
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В Пентагоне обнародовали данные об усилении активности ВМФ России
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РФ намерена разместить на своей военной базе в Киргизии средства ПВО.
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