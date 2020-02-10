Экономика

Газета.RuГазета.RuНПФ покажут, куда вложены пенсионные деньги

Хочу все знать Центробанк с 1 июля 2021 года обяжет негосударственные пенсионные фонды раскрывать полную структуру своих портфелей вплоть до эмитентов, в которых вкладываются деньги будущих пенсионеров.
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с чего всё началось

Минус пять: негосударственным пенсиям снизят возраст

В октябре прошлого года в первом чтении был принят депутатский законопроект, который предусматривает снижение на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Россияне получат возможность выйти на пенсию на 5 лет раньше

ФАН00:08

«Известия»: в России могут снизить возраст негосударственным пенсиям

Мой Брянсквчера в 23:28

Россиянам предоставят возможность получать пенсию на пять лет раньше

URA.Ruвчера в 18:46

Россияне смогут получать пенсию на пять лет раньше

News.ruвчера в 19:26

Для россиян решили снизить возраст получения пенсий

ФедералПрессвчера в 21:37

Минус пять: негосударственным пенсиям снизят возраст

Известиявчера в 16:01

НПФ покажут, куда вложены пенсионные деньги

Газета.Ruвчера в 01:58
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Происшествия

В Москве задержан «гостиничный насильник»

По данным СК, в августе прошлого года мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, пригласил ее на встречу в холл гостиницы и затем обманом заманил в комнату.
Российская газета вчера в 07:24
Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезной болезни

Газета.Ru вчера в 18:49
Политика

Зеленский сменил главу своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.
Коммерсантъ вчера в 05:09
Политика

Захарова прокомментировала слова Столтенберга о разрушении ДРСМД

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) показало силу Альянса.
News.ru вчера в 06:27
Общество

Двое из заболевших на круизном судне в Японии находятся в реанимации

Двое из ранее выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на круизном судне Diamond Princess в Японии находятся в реанимации, еще два человека нуждаются в принудительной подаче кислорода, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения Японии.
РИА Новости вчера в 22:02
Происшествия

В Пензе задержали активистов, которые приехали на приговор по делу «Сети»

На железнодорожном вокзале в Пензе задержали активистов Ольгу Мисик, Анну Лойко, Сергея Запольнова и Николая Соколова, которые приезжали на оглашение приговора фигурантам дела «Сети» (запрещенной в России террористической организации).
Новая газета вчера в 13:36
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия 09 февраля в 17:58
Общество

Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах

BFM.ru 10 февраля в 11:32
Космос

Дату запуска четвертого спутника «Ресурс-П» перенесли

Волга Ньюс 10 февраля в 07:42
Политика

Сандерс лидирует по первым результатам праймериз в Нью-Гэмпшире

Берни Сандерс, Пит Буттиджич и Эми Клобушар лидируют на праймериз в штате Нью-Гэмпшир.
РИА Новости вчера в 19:52
Общество

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
РБК вчера в 11:49
Игры

Авторы The Last of Us Part II показали ключевые арты, статуэтку Элли и динамическую тему для PS4

11 февраля представители студии Naughty Dog опубликовали два ключевых арта The Last of Us Part II и запустили раздачу динамической темы для PS4.
CyberSport.ru вчера в 10:10
Хоккей

Матч НХЛ не завершили из-за потери сознания хоккеистом «Сент-Луиса»

Матч «Сент-Луис» — «Анахайм» будет доигран в другой день, информирует официальный сайт «Блюз».
РБК 00:07
Футбол

ДЮСШ Головина в Калтане не получила выплаты за его переход в «Монако»

Детская спортивная школа города Калтан Кемеровской области, воспитавшая футболиста, не получила 255 тыс. евро за переход полузащитника сборной России Александра Головина из московского ЦСКА во французский «Монако».
МИР 24 вчера в 07:15
Политика

США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов

О'Брайен добавил, что Россия и США, в отличие от Китая, заинтересованы в переговорах по контролю над вооружениями.
РИА Новости вчера в 19:06
Армия и оружие

В Пентагоне обнародовали данные об усилении активности ВМФ России

Пентагон опубликовал карту, на которой показаны зоны повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая.
Газета.Ru вчера в 23:38
Здоровье

Студентку с коронавирусом выписали из больницы Тюмени

Студентка из Китая, у которой выявили коронавирус, была выписана из больницы в Тюмени, сообщают власти региона.
Народные новости вчера в 06:25
Армия и оружие

Армия САР окружила несколько наблюдательных пунктов Турции в Идлибе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил журналистам, что войска армии САР окружили четыре турецких наблюдательных пункта в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец вчера в 17:39
Здоровье

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного и химически обработанного мяса может привести к развитию онкологии, рассказал «Звезде» врач-онколог Андрей Пылев.
Мой Брянск 09 февраля в 03:30
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз

Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.
Вокруг ТВ вчера в 04:56
Политика

В Чувашии сменится министр здравоохранения

В сентябре 2016 года стал депутатом Государственного совета Чувашской Республики VI созыва, а с 30 апреля 2019 назначен на должность заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики.
Vademecum 10 февраля в 13:45
Наука

Физкультура оказалась полезна для пластичности мозга

МИР 24 вчера в 04:51
Политика

На Украине предложили продать земли для «защиты» от России

Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".
Газета.Ru вчера в 21:27
Политика

Лукашенко пожаловался Путину на российских журналистов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным публикации в российских СМИ и Telegram-каналах.
News.ru вчера в 09:45
Авто

Компания BMW рассказала о новинках для России в 2020 году

В 2020 году компания BMW «разбавит» российский рынок целым рядом интересных новинок.
Автоновости дня вчера в 04:06
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
Хоккей

3 очка Бучневича и Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Виннипег»

Чемпионат вчера в 23:13
Кино

В 2021 году выйдет ещё один фильм Marvel от Sony

Безымянная картина появится в прокате 8 октября 2021-го, однако пока непонятно — это будет совместный фильм с Marvel Studios как сольники Паука или лента по мотивам Marvel от Sony как «Веном».
Игромания.ру вчера в 11:03
Армия и оружие

РФ намерена разместить средства ПВО на военной базе в Киргизии

РФ намерена разместить на своей военной базе в Киргизии средства ПВО.
Политика Сегодня вчера в 05:52
Футбол

Василий Березуцкий рассказал о новой работе в ЦСКА

Газета.Ru вчера в 19:27
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