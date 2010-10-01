Раньше фонды получали лишь 15% от заработанного инвестдохода по пенсионным накоплениям.

с чего всё началось

«В рамках рынка доверительного управления вознаграждение НПФ по ОПС является одним из самых больших, сопоставимым с паевыми инвестиционными фондами, считающимися самым дорогим инструментом для клиентов»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

НПФ получили по итогам года 60 млрд руб. вознаграждения

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