Финансы
КоммерсантъНПФ продолжают наращивать пенсионные накопления и РОПС
НПФ продолжают наращивать пенсионные накопления и РОПС Пенсионные накопления, аккумулированные негосударственными пенсионными фондами (НПФ), планомерно приближаются к 3 трлн руб.
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Общество
Уже более семи тысяч человек заразились коронавирусом вне Китая
По её данным, случаи заражения были зарегистрированы ещё в пяти странах: Азербайджане, Эквадоре, Ирландии, Монако и Катаре, в общей сложности вирус проник уже в 58 стран, всего заболело 7169 человек.
Здоровье
Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски
Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
Происшествия
Мужчины ползком по снегу двигались в сторону СИЗО, чтобы перебросить 14 сотовых в Якутске
Двое мужчин, пытаясь остаться незамеченными, передвигались ползком по снегу в сторону внешнего ограждения.
Политика
Назначенный премьер Ирака отказался от своего поста
Мухаммед Тауфик Аляуи, назначенный премьер-министром Ирака, направил письмо президенту страны Бархаму Салеху с просьбой о своей отставки, сообщает телеканал "Ас-Сумария".
Политика
Буттиджич вышел из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Здоровье
Диетологи дали рекомендации по питанию во время поста
Специалисты рекомендуют тем, кто планирует держать Великий пост, обогатить свой рацион соей и бобовыми, поскольку эти богатые белком продукты смогут восполнить дефицит животных белков.
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф КХЛ
Омский "Авангард" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Политика
Экс-командир «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он рассказал в своем фейсбуке.
Здоровье
Коронавирус в волосах: что делать? Советы трихолога
Сбривать бороду и длинные волосы из-за коронавируса или любого другого вируса нет необходимости, но есть ряд предосторожностей, которые следует соблюдать.
Политика
США введут двойную проверку пассажиров из-за коронавируса
США введут двойную проверку пассажиров, ранее находившихся в странах с высоким риском распространения коронавируса.
Общество
В Багдаде обстреляли американское посольство
В центральной части Багдада обстреляли «зеленую зону», где находится американское посольство.
Происшествия
В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
Происшествия
Читинца-наркомана отправили в колонию за сбыт «синтетики»
Суд признал его виновным и приговорил его к 10 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Общество
В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы
Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
Происшествия
В Приморье разыскивается криминальный авторитет
УМВД России по Приморскому краю разыскивается криминальный авторитет, известный как Джеко Тбилисский, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу ведомства.
Происшествия
В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей
Общество
В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
Кино
Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу
Гаджеты
Специалисты ESET сообщили об уязвимости Wi-Fi
Отмечается, что благодаря этой уязвимости хакеры могут с помощью сети Wi-Fi взламывать гаджеты.
Здоровье
Прибывающие из опасных из-за коронавируса стран сахалинцы будут на карантине
Сахалинский минздрав предупреждает всех жителей области о том, что при возвращении из стран, неблагополучных по коронавирусу, они однозначно (это слово глава минздрава Владимир Ющук подчеркнул) будут помещаться в карантинную зону под наблюдение на срок не менее трех недель.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России
Наука
Биосовместимое нановолокно для введения лекарств изобрели в России
Матриксы, полученные методом электроспиннинга, состоят из тонких волокон и имеют множество применений: их можно использовать для жидкостной или газовой фильтрации, для культивирования клеток, в качестве сорбентов и каталитических матриц, для создания защитной одежды, раневых антибактериальных покрытий, систем для доставки лекарственных средств, а также имплантируемых тканеинженерных конструкций.
Общество
Назначен председатель комитета градостроительной политики Читы
Председателем читинского комитета градостроительной политики назначен Александр Судилов.
Футбол
Геннадий Орлов: «Малком мне понравился. А вот Ерохину, Сутормину нужно брать пример с Бакаева»
Сергей Семак выпустил в атаку Дриусси и Ерохина.
Авто
Mercedes-Benz анонсировал показ обновленного E-Class
Немецкий автопроизводитель тизером анонсировал дебют рестайлинговой версии Mercedes-Benz E-Class.
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.