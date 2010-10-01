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КоммерсантъКоммерсантъНПФ продолжают наращивать пенсионные накопления и РОПС

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НПФ продолжают наращивать пенсионные накопления и РОПС Пенсионные накопления, аккумулированные негосударственными пенсионными фондами (НПФ), планомерно приближаются к 3 трлн руб.
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