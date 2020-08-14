НПФ проиндексировали пенсии россиян на 7,1% и 8%
Сегодня, 14 августа 2020 года, стало известно, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) повысили размер срочных пенсий россиян на 7,1%, размер пожизненных пенсий - на 8%. Индексация произошла с 1 августа текущего года, сообщает «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Пенсии пошли на неравномерное повышение
НПФ в среднем отстали от ПФР в индексации Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 августа увеличили выплаты клиентам, получающим пожизненные или срочные пенсии.
Коммерсантъ18:16
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