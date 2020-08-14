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Саминвестор
Саминвестор

НПФ проиндексировали пенсии россиян на 7,1% и 8%

Сегодня, 14 августа 2020 года, стало известно, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) повысили размер срочных пенсий россиян на 7,1%, размер пожизненных пенсий - на 8%. Индексация произошла с 1 августа текущего года, сообщает «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Пенсии пошли на неравномерное повышение

НПФ в среднем отстали от ПФР в индексации Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 августа увеличили выплаты клиентам, получающим пожизненные или срочные пенсии.
Коммерсантъ18:16
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News.ru

Эксперт указал на риск разных коэффициентов в частных фондах и ПФР

News.ru11:17
Экономика сегодня

Дисбаланс доходов вскрыл проблему негосударственных пенсий в России

Экономика сегодня07:28
Коммерсантъ

Пенсии пошли на неравномерное повышение

Коммерсантъ18:16
Народные новости

НПФ проиндексировали выплаты россиянам

Народные новости04:14
Общественная служба новостей

Пенсии в России пошли на неравномерное увеличение

Общественная служба новостей03:56
Банки.ру

НПФ в среднем отстали от Пенсионного фонда в индексации

Банки.ру02:09
iReactor

Негосударственные фонды увеличили выплаты по пенсионным накоплениям

iReactor05:08

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
1,4K

Россия может возобновить авиасообщение со странами СНГ с 1 сентября

Туроператоры сообщают, что Россия может возобновить авиаперелёты в Армению, Казахстан, Таджикистан и Киргизию с 1 сентября, так как эпидемиологическая ситуация в странах СНГ нормализуется.
Наша версиявчера в 05:22
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МВД Белоруссии уточнило позицию об издевательствах над задержанными

Заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков, который ранее заявил об отсутствии сведений об избиениях и издевательствах, уточнил свою позицию, как сообщает белорусская служба «Радио Свобода».
Общественная служба новостей10:36
1,4K

В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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Главы МИД ЕС приняли решение ввести новые санкции против Белоруссии

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении "официальных лиц Белоруссии, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека".
ТАСС12:23
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Газизов об отсутствии Тедеско в заявке «Спартака»: после игры скажу

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что прокомментирует отсутствие главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско в заявке на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" после игры.
РИА Новости12:30

Названа допустимая норма употребления помидоров в день

Чтобы помидоры не оказывали пагубное воздействие на организм, рекомендуется съедать в сутки не больше 150–200 г. Дело в том, что в плодах содержатся органические вещества, провоцирующие обострения у аллергиков и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Evo-rus.com10:13
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