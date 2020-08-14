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Саминвестор
Саминвестор

НПФ проиндексировали пенсии россиян на 7,1% и 8%

Сегодня, 14 августа 2020 года, стало известно, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) повысили размер срочных пенсий россиян на 7,1%, размер пожизненных пенсий - на 8%. Индексация произошла с 1 августа текущего года, сообщает «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Пенсии пошли на неравномерное повышение

НПФ в среднем отстали от ПФР в индексации Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 августа увеличили выплаты клиентам, получающим пожизненные или срочные пенсии.
Коммерсантъ18:16
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iReactor

Негосударственные фонды увеличили выплаты по пенсионным накоплениям

iReactor05:08
Экономика сегодня

Дисбаланс доходов вскрыл проблему негосударственных пенсий в России

Экономика сегодня07:28
Слово и Дело

НПФ произвели индексацию пенсий на уровне выше 7%

Слово и Дело05:47
News.ru

Эксперт указал на риск разных коэффициентов в частных фондах и ПФР

News.ru11:17
Общественная служба новостей

Пенсии в России пошли на неравномерное увеличение

Общественная служба новостей03:56
Банки.ру

НПФ в среднем отстали от Пенсионного фонда в индексации

Банки.ру02:09
Коммерсантъ

Пенсии пошли на неравномерное повышение

Коммерсантъ18:16

Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ, ликвидирован в 2008 году), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru03:03
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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Макрон согласился участвовать в предложенном Путиным саммите по Ирану

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается приверженной "ядерной сделке" по Ирану и предложил провести онлайн-встречу глав государств - постоянных членов СБ ООН с участием Германии и Ирана, чтобы избежать эскалации конфликта.
Газета.Ru12:45
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Туляки могут пройти бесплатное обследование на онкозаболевания

Жители Тульской области могут бесплатно обследоваться на онкозаболевания В субботу, 15 августа, в медучреждениях региона пройдет день диагностики, сообщает пресс-служба областного Минздрава.
Тульская пресса04:56
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