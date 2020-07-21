Дело Ефремова поручили приговорившей Кокорина и Мамаева судье

Захарченко судья приговорила к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей, а Кокорин и Мамаев за драку в центре Москвы решением суда получили полтора года и один год и пять месяцев колонии соответственно.