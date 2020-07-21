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Саминвестор
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НПФ согласились привязать выплаты к прожиточному минимуму

Сегодня, 21 июля 2020 года, стало известно, что Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Ассоциация НПФ согласились с предложением Пенсионного фонда России (ПФР) привязать выплаты пенсионных накоплений к прожиточному минимуму пенсионеров.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России (ПФР) в том, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП).
Коммерсантъвчера в 17:52
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Lenta.ru

НПФ захотели больше заработать на пенсионерах

Lenta.ru06:38
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Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

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Названы плюсы и минусы негосударственных пенсионных фондов

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Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

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Пенсионные фонды не хотят выплачивать единоразовые выплаты

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Пенсионные фонды нашли способ лишить россиян единоразовых выплат

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Пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

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Ксению Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова

На телеведущую и блогера Ксению Собчак составили административный протокол о нарушении порядка проведения пикета или массовой акции, ранее ее задержали у здания ФСБ на Лубянке, где неравнодушные собрались в поддержку советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщил РИА Новости адвокат Анри Цискаришвили.
РИА Новости11:39
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Дело Ефремова поручили приговорившей Кокорина и Мамаева судье

Захарченко судья приговорила к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей, а Кокорин и Мамаев за драку в центре Москвы решением суда получили полтора года и один год и пять месяцев колонии соответственно.
Lenta.ru09:23
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ10:31
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Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости19:30
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