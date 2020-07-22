НПФ захотели больше заработать на пенсионерах

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России в том, чтобы привязать единовременную выплату накопительной пенсии к прожиточному минимуму пенсионера. Об этом со ссылкой на позиции Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) и Ассоциации НПФ (АНПФ) пишет «Коммерсантъ».