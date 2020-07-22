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Lenta.ru
Lenta.ru

НПФ захотели больше заработать на пенсионерах

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России в том, чтобы привязать единовременную выплату накопительной пенсии к прожиточному минимуму пенсионера. Об этом со ссылкой на позиции Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) и Ассоциации НПФ (АНПФ) пишет «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России (ПФР) в том, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП).
Коммерсантъ20 июля в 17:52
Подробнее о событии
Lenta.ru

НПФ захотели больше заработать на пенсионерах

Lenta.ruвчера в 06:38
News.ru

Пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

News.ru21 июля в 10:16
Коммерсантъ

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Коммерсантъ20 июля в 17:52
Live24

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Live2421 июля в 01:44
ФедералПресс

Пенсионные фонды не хотят выплачивать единоразовые выплаты

ФедералПресс21 июля в 00:05
URA.Ru

Пенсионные фонды нашли способ лишить россиян единоразовых выплат

URA.Ru20 июля в 22:54
Народные новости

Названы плюсы и минусы негосударственных пенсионных фондов

Народные новости21 июля в 06:47
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Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина
Российская газетавчера в 12:53
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Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБКвчера в 12:06
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В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ21 июля в 03:25
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Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБКвчера в 07:36
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В Британии российских бизнесменов обвинили в отмывании средств

Российских олигархов и бизнесменов обвинили в отмывании незаконных средств и продвижении государственных интересов России британские парламентарии 21 июля в опубликованном докладе комитета по разведке.
ИА Красная Весна21 июля в 07:39
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