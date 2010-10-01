Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России (ПФР) в том, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП).

с чего всё началось

Учитывая, что средний счет клиента НПФ немногим превышает 70 тыс. руб. пенсионных накоплений, поясняет эксперт, получение единовременной выплаты, пусть и разово, поддержит человека, тогда как минимальная ежемесячная доплата к основной пенсии почти никак не влияет на финансовое положение.

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Политика Эрдоган пообещал сохранять турецкое присутствие в Сирии В марте президент Сирии Башар Асад высказал мнение, почему, на его взгляд, турецкий лидер решился на активные действия в САР. 2

Происшествия Взявший заложников в Луцке открыл огонь по полицейскому дрону Прогремевшие в непосредственной близости от автобуса с заложниками в Луцке взрывы были попытками предполагаемого террориста Максима Кривоша (Плохого) сбить полицейский квадрокоптер. 220

Общество Академик РАН назвал условие для завершения первой волны COVID-19 Осенний всплеск заболеваемости будет связан не только и не столько с COVID-19, сколько с другими респираторными заболеваниями, которые никуда не делись, такой подъем происходит каждый год, добавил академик. 1

Политика Зеленский выступил против подачи воды в Крым Депутат Верховной Рады Богдан Яременко заявил, что президент Владимир Зеленский не хочет, чтобы Украина возобновляла подачу воды в Крым. 14

Политика Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней. 758

Происшествия Участников танцев на МКАД привлекли к административной ответственности Участники танцев на МКАД, создавшие помехи для движения автомобилей, привлечены к административной ответственности, сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин. 220

Единоборства Бой Емельяненко-младшего против Исмаилова пройдет без зрителей Турнир по боям без правил ACA 107, в рамках которого намечен поединок Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, пройдет при пустых трибунах. 1

Культура Российский художник показал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000 Российский VFX-художник Александр Primaris Панин опубликовал на своём канале в YouTube короткометражный синематик по Warhammer 40,000.

Авто Toyota Venza установила новый рекорд продаж в Японии Пресс-служба компании Toyota сообщила о рекордном количестве заказов на новый кроссовер Toyota Harriet, который будет представлен на рынке США под названием Venza. 34

Здоровье Махонин распорядился приостановить объединение больниц в Пермском крае Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на рабочей встрече с министром здравоохранения Оксаной Мелеховой дал распоряжение приостановить объединение больниц в Прикамье. 18

Общество Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса. 72