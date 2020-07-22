Экономика

Lenta.ruLenta.ruНПФ захотели больше заработать на пенсионерах

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России в том, чтобы привязать единовременную выплату накопительной пенсии к прожиточному минимуму пенсионера. Об этом со ссылкой на позиции Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) и Ассоциации НПФ (АНПФ) пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России (ПФР) в том, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП).
Коммерсантъ20 июля в 17:52

Подробнее о событии

НПФ захотели больше заработать на пенсионерах

Lenta.ru06:38

Пенсионные фонды нашли способ лишить россиян единоразовых выплат

URA.Ru20 июля в 22:54

Названы плюсы и минусы негосударственных пенсионных фондов

Народные новостивчера в 06:47

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Live24вчера в 01:44

Пенсионные фонды не хотят выплачивать единоразовые выплаты

ФедералПрессвчера в 00:05

Пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

News.ruвчера в 10:16

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Коммерсантъ20 июля в 17:52
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Общество

В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам

В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
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Сегодня, 22 июля, в связи со скоплением дождевой воды на ряде улиц столицы Удмуртии остановлено движение электротранспорта, сообщает пресс-служба МУП ИжГЭТ .
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В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
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В центре Москвы из-за подозрительного предмета перекрыли улицу Ильинка

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В рамках проекта автопилот Waymo Driver внедрят в фургоны Ram ProMaster.
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Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии

Фильм «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли выйдет на экраны сразу после окончания пандемии коронавируса.
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Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России

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Госдума в первом чтении приняла законопроект, регламентирующий дистанционную занятость.
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Общество

Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа

Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
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Армия и оружие

ВВС США заказали разработку мини-ракет для самообороны истребителей

Как сообщает NPlus1 со ссылкой на DefPost, исследовательская лаборатория ВВС США подвела итоги конкурса на данную разработку, объявленного еще в 2016 году.
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Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России

Михаил Мишустин поддержал законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
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Общество

Игрок "Что? Где? Когда?" отреагировал на обвинения в домогательствах

Ранее журналистка Екатерина Аренина заявила, что Михаил Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой, когда ей было 15 лет.
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Общество

Дерипаска заявил о необходимости остановиться с расширением Москвы

Введение ограничений, призванных остановить распространение COVID-19, привело к разрыву связей между столицей и остальной страной и доказало необходимость создать «резервный пункт управления».
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Акция протеста депутатов привела к срыву заседания Саратовской облдумы

На заседании Саратовской облдумы объявлен перерыв из-за акции протеста.
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Культура

Netflix отменил съемки турецкого сериала из-за персонажа-гея

Турецкие власти выступили против персонажа-гея в сериала If Only и поэтому американский видеосервис Netflix отменил съемки фильма.
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Суд арестовал «Бабушку Агафью» и другие бренды Natura Siberica

Всего, по данным The Bell, арестованы 65 брендов Natura Siberica. РБК направил запрос в «Эн+ Рециклинг».
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Экономика

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
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Экономика

Госдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах»

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Unihertz представила самый маленький смартфон на Android 10

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Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство

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Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни

Умер актер Андрей Сиротин, сыгравший в сериале «Достоевский».
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Общество

Гидроксихлорохин возможно исключат из рекомендаций Минздрава

Препарат гидроксихлорохин не показал своей эффективности по лечению COVID-19 и его возможно скоро исключат из рекомендаций, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев 22 июля на пресс-конференции.
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