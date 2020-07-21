Экономика

СаминвесторСаминвесторНПФ согласились привязать выплаты к прожиточному минимуму

Сегодня, 21 июля 2020 года, стало известно, что Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Ассоциация НПФ согласились с предложением Пенсионного фонда России (ПФР) привязать выплаты пенсионных накоплений к прожиточному минимуму пенсионеров.
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с чего всё началось

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России (ПФР) в том, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП).
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