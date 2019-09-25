Экономика
КП - КировВ Кировской области увеличат размер пенсии
Недавно Правительство РФ дало распоряжение об изменении подхода к расчету пенсий. В результате этого в Кировской области минимальная сумма, на которую смогут рассчитывать пожилые люди, увеличится до 8511. Средняя сумма по России составит 9,1 тысячи рублей.
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Для первого полугодия 2019-го был актуален базовый сценарий - рынок легковых автомобилей уменьшился на 1,9%. Продажи новых легковых автомобилей в России достигли 775 тысяч штук (против 790 тысяч в первом полугодии 2018-го).
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«Ливерпуль» переиграл «Милтон Кинс Донс» в матче Кубка английской лиги
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Няня сына Меган Маркл попала на фото
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Вышел трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
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