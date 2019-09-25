Экономика

КП - КировКП - КировВ Кировской области увеличат размер пенсии

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Недавно Правительство РФ дало распоряжение об изменении подхода к расчету пенсий. В результате этого в Кировской области минимальная сумма, на которую смогут рассчитывать пожилые люди, увеличится до 8511. Средняя сумма по России составит 9,1 тысячи рублей.
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