Экономика

РБКРБКНПФ выступили против нового порога для выплат накопительных пенсий

Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2019 год составляет 8846 руб. в месяц, 20% от этой суммы — 1770 руб. НАПФ предлагает порог вдвое ниже ПФР — 10% от прожиточного минимума пенсионера, то есть около 885 руб. в 2019 году.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Пенсия в 60 тысяч: когда и как ее можно получить в России

Европейско-Азиатские новости06:16

НПФ выступили против нового порога для выплат накопительных пенсий

РБК17:00

В Кировской области увеличат размер пенсии

КП - Киров08:02

У реформы накопительных пенсий в России нашлись влиятельные противники

URA.Ru18:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 18:49, Вашингтон
Армия и оружие

Русские летят: как два «Белых лебедя» переполошили НАТО

Еженедельник Звезда 22 сентября в 23:15
Футбол

«Локомотив», «Краснодар» и еще пять клубов РПЛ выбыли из Кубка России

По итогам 1/16 финала Кубка России из борьбы за главный приз и право сыграть в Лиге Европы выбыли семь клубов РПЛ.
Российская газета 17:49
Политика

Зеленский опубликовал первое совместное фото с Трампом

Lenta.ru 10:45
Политика

Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском 12:30
Здоровье

Что поможет сохранить кишечник здоровым, сообщили специалисты

Зарубежные специалисты сообщили, что может помочь сохранить кишечник здоровым.
Питерские заметки 10:34
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Экономика

Законопроект об отмене банковского роуминга внесли в Госдуму

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, который отменяет банковский роуминг, сообщил Агентству "Москва" руководитель фракции Сергей Миронов.
Москва 24 вчера в 05:24
Происшествия

Скончался адвокат Александра Кокорина

Ушёл из жизни адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
78.ru 18:05
Космос

Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж

Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".
Вести.Ru 16:59
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

РИА Новости вчера в 08:00
Политика

Минюст США не нашел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского

Министерство юстиции США рассмотрело стенограмму июльского телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского и не обнаружило нарушений законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования или иных действий.
Известия 13:46
Культура

В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»

В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ вчера в 11:26
Футбол

Американский фанат случайно собрал миллион долларов на банку пива

В ходе игры между студенческими командами по американскому футболу фанат поднял плакат, на котором было написано о нехватке денег на пиво.
Discover24 03:50
Кино

Фильм «Дылда» выдвинули от России на «Оскар»

Москва 24 вчера в 13:09
Происшествия

Похититель картины Куинджи получил 3 года строгого режима

Виновник кражи бизнесмен Денис Чуприков получил три года заключения и наказание будет отбывать в колонии строгого режима.
Российская газета 09:35
Общество

В Чечне отцу невесты пришлось извиниться перед Кадыровым

Выложенное в интернет видео, на котором невеста плачет, обнимаясь с отцом, попало на глаза главе Чечни Рамзану Кадырову, который осудил поведение чеченца: по мусульманским обычаям отец не должен присутствовать на свадьбе дочери.
Московский Комсомолец 13:23
Политика

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Общество

Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски

Газета.Ru 16:39
Шоу-бизнес

Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк

Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.
ТВ Центр вчера в 01:28
Политика

Трамп назвал фантастической свою встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп оценил свою беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским как фантастическую.
Life.ru 16:12
Игры

Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare

Cyber.sports.ru 01:50
Политика

Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины

РБК 09:53
Космос

Роскосмос отложил запуск «Протона-М»

Роскосмос объявил, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» с двумя коммерческими спутниками на борту был отложен.
ТК Звезда вчера в 02:03
Экономика

Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию

Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru 10:26
Футбол

Финал Лиги чемпионов пройдет в Петербурге

Взгляд.ру вчера в 13:54
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Общество

На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби

Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета 14:28
Шоу-бизнес

Алена Шишкова резко отреагировала на обвинения в анорексии

Алена Шишкова резко отреагировала на слова хейтеров. Она попросила публику проявить чувство такта.
RuNews24.ru 07:19
Происшествия

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек

Газета.Ru 16:35
Экономика

Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом

Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
REGNUM 05:01
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное