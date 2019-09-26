Экономика
РБКНПФ выступили против нового порога для выплат накопительных пенсий
Решение, предложенное НАПФ, позволит людям, рожденным до 1967 года, у которых пенсионные накопления чрезвычайно малы, получать их единовременно, а более молодым, которые формировали накопления до «заморозки» 2014 года и накопили более достойную сумму, получать накопительную пенсию, полагает заместитель генерального директора УК «Газпромбанк — управление активами» Вадим Сосков.
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Пенсионные накопления россиян предложили урезать: НПФ выступили с инициативой
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