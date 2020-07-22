Экономика

Lenta.ruLenta.ruНПФ захотели больше заработать на пенсионерах

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России в том, чтобы привязать единовременную выплату накопительной пенсии к прожиточному минимуму пенсионера. Об этом со ссылкой на позиции Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) и Ассоциации НПФ (АНПФ) пишет «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Комментировать73
с чего всё началось

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России (ПФР) в том, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП).
Коммерсантъ20 июля в 17:52

Подробнее о событии

НПФ захотели больше заработать на пенсионерах

Lenta.ru06:38

Пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

News.ruвчера в 10:16

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Live24вчера в 01:44

Названы плюсы и минусы негосударственных пенсионных фондов

Народные новостивчера в 06:47

Пенсионные фонды не хотят выплачивать единоразовые выплаты

ФедералПрессвчера в 00:05

Пенсионные фонды нашли способ лишить россиян единоразовых выплат

URA.Ru20 июля в 22:54

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Коммерсантъ20 июля в 17:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 07:33, Ашберн
Общество

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
172
Экономика

В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров

Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс 03:10
84
Происшествия

Автомобиль влетел в пешеходов после ДТП на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошло ДТП, после которого один из автомобилей наехал на пешеходов.
Российская газета 06:31
18
Культура

Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни

Андрей Сиротин, получивший известность благодаря сериалу «Достоевский», умер на 35-м году жизни.
Дни24 03:00
37
Политика

Житель Крыма получил 8 лет колонии за участие в украинском НВФ

"Суд признал крымчанина виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ", - говорится в пресс-релизе.
Интерфакс - Россия 06:53
Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

«АвтоВАЗ» начал продажи «нового» внедорожника LADA Niva.
Автоновости дня 06:08
111
Общество

Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо уйти от показателей средних зарплат по России.
Общественная служба новостей 07:15
4
Политика

Мишустин и Жириновский обсудили защиту от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину увольнять тех, кто во время распространения коронавируса не носит защитную маску, и обратил внимание на то, что глава кабмина также ею не пользуется.
РИА Новости 06:17
Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ «Авента-М» возобновил их поставку

АО "Уральский приборостроительный завод" (УПЗ, Свердловская область, входит в АО "Концерн радиоэлектронные технологии", КРЭТ) возобновляет с 22 июля поставки новых аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М" (ИВЛ) в рамках заключенных контрактов, сообщили в пресс-службе концерна.
Интерфакс 05:41
8
Политика

В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией

Кандидатами на пост главы государства ЦИК страны зарегистрировал пять человек: Александра Лукашенко, Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя.
Новые Известия 04:04
95
Происшествия

В Краснодарском крае за сутки выявили 83 носителя коронавируса

Краснодар, 22 июля 2020, 11:13 — REGNUM 83 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
238
Политика

В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
48
Происшествия

В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

RT на русском 06:10
492
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
1,5K
Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
3K
Общество

В Петербурге начался снос первой хрущевки по программе реновации

Реновация в Петербурге проводится с 2008 года, программа была рассчитана на 10 лет, но исполнена она всего на несколько процентов.
Российская газета 04:21
56
Армия и оружие

Сирийские военные перехватили самый скрытный в мире беспилотник

Discover24 вчера в 03:02
58
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал с мужчиной, захватившим 13 заложников в автобусе в Луцке, около 10 минут, и рассказал, почему от штурма было решено отказаться.
РИА Новости 02:16
195
Путешествия

АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

Если цена поездки варьируется в диапазоне от 50 до 75 тысяч рублей, путешественнику вернут десять тысяч рублей.
РИА Новости 05:43
8
Происшествия

В центре Москвы нашли тело убитой девушки

По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
РИА Новости 05:45
126
Общество

Мурашко назвал возможные сроки регистрации вакцины от коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса может получить регистрацию в первой декаде августа.
РИА Новости 07:20
Происшествия

На Украине сотрудник СБУ организовал бордель

На Украине сотрудник СБУ организовал бордель Работник спецслужб "крышевал" проституток.
Экспресс газета 07:19
Футбол

«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ

Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости 06:49
Общество

Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК вчера в 10:56
234
Кино

HBO подтвердил производство приквела «Игры престолов»

Прежде чем HBO подтвердил старт кастинга, в блоге Recapped появилась информация, что создатели сериала ищут актрис на роли дочери и жены Визериса I Таргариена.
РБК 04:19
8
Экономика

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс. Деньги»

В июне стало известно, что "Яндекс" выкупит долю Сбербанка в "Яндекс.Маркете". Сумма сделки - 42 миллиарда рублей.
Российская газета 01:55
105
Гаджеты

ASUS анонсировала портативный монитор ZenScreen MB16AH

Новый портативный монитор ASUS ZenScreen MB16AH рассчитан для использования в связке с ноутбуком и другими устройствами.
Anonsens 04:35
Финансы

Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ

Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57
156
Армия и оружие

Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
11
Происшествия

В Харькове полиция проверяет сообщение о захвате заложников

"Харьковская полиция проверяет информацию о захвате заложников", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное