Экономика
Lenta.ruНПФ захотели больше заработать на пенсионерах
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России в том, чтобы привязать единовременную выплату накопительной пенсии к прожиточному минимуму пенсионера. Об этом со ссылкой на позиции Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) и Ассоциации НПФ (АНПФ) пишет «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить167
с чего всё началось
Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России (ПФР) в том, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП).Коммерсантъ20 июля в 17:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 07:33, Ашберн
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Экономика
В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров
Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс 03:10
Происшествия
Автомобиль влетел в пешеходов после ДТП на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы произошло ДТП, после которого один из автомобилей наехал на пешеходов.
Российская газета 06:31
Культура
Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни
Андрей Сиротин, получивший известность благодаря сериалу «Достоевский», умер на 35-м году жизни.
Дни24 03:00
Политика
Житель Крыма получил 8 лет колонии за участие в украинском НВФ
"Суд признал крымчанина виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ", - говорится в пресс-релизе.
Интерфакс - Россия 06:53
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
«АвтоВАЗ» начал продажи «нового» внедорожника LADA Niva.
Автоновости дня 06:08
Общество
Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо уйти от показателей средних зарплат по России.
Общественная служба новостей 07:15
Политика
Мишустин и Жириновский обсудили защиту от коронавируса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину увольнять тех, кто во время распространения коронавируса не носит защитную маску, и обратил внимание на то, что глава кабмина также ею не пользуется.
РИА Новости 06:17
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ «Авента-М» возобновил их поставку
АО "Уральский приборостроительный завод" (УПЗ, Свердловская область, входит в АО "Концерн радиоэлектронные технологии", КРЭТ) возобновляет с 22 июля поставки новых аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М" (ИВЛ) в рамках заключенных контрактов, сообщили в пресс-службе концерна.
Интерфакс 05:41
Политика
В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией
Кандидатами на пост главы государства ЦИК страны зарегистрировал пять человек: Александра Лукашенко, Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя.
Новые Известия 04:04
Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 83 носителя коронавируса
Краснодар, 22 июля 2020, 11:13 — REGNUM 83 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
Политика
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Общество
В Петербурге начался снос первой хрущевки по программе реновации
Реновация в Петербурге проводится с 2008 года, программа была рассчитана на 10 лет, но исполнена она всего на несколько процентов.
Российская газета 04:21
Армия и оружие
Сирийские военные перехватили самый скрытный в мире беспилотник
Discover24 вчера в 03:02
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал с мужчиной, захватившим 13 заложников в автобусе в Луцке, около 10 минут, и рассказал, почему от штурма было решено отказаться.
РИА Новости 02:16
Путешествия
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
Если цена поездки варьируется в диапазоне от 50 до 75 тысяч рублей, путешественнику вернут десять тысяч рублей.
РИА Новости 05:43
Происшествия
В центре Москвы нашли тело убитой девушки
По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
РИА Новости 05:45
Общество
Мурашко назвал возможные сроки регистрации вакцины от коронавируса
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса может получить регистрацию в первой декаде августа.
РИА Новости 07:20
Происшествия
На Украине сотрудник СБУ организовал бордель
На Украине сотрудник СБУ организовал бордель Работник спецслужб "крышевал" проституток.
Экспресс газета 07:19
Футбол
«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ
Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости 06:49
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК вчера в 10:56
Кино
HBO подтвердил производство приквела «Игры престолов»
Прежде чем HBO подтвердил старт кастинга, в блоге Recapped появилась информация, что создатели сериала ищут актрис на роли дочери и жены Визериса I Таргариена.
РБК 04:19
Экономика
Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс. Деньги»
В июне стало известно, что "Яндекс" выкупит долю Сбербанка в "Яндекс.Маркете". Сумма сделки - 42 миллиарда рублей.
Российская газета 01:55
Гаджеты
ASUS анонсировала портативный монитор ZenScreen MB16AH
Новый портативный монитор ASUS ZenScreen MB16AH рассчитан для использования в связке с ноутбуком и другими устройствами.
Anonsens 04:35
Финансы
Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57
Армия и оружие
Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
Происшествия
В Харькове полиция проверяет сообщение о захвате заложников
"Харьковская полиция проверяет информацию о захвате заложников", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:09