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Lenta.ru
Lenta.ru

НПФ захотели больше заработать на пенсионерах

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России в том, чтобы привязать единовременную выплату накопительной пенсии к прожиточному минимуму пенсионера. Об этом со ссылкой на позиции Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) и Ассоциации НПФ (АНПФ) пишет «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России (ПФР) в том, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП).
Коммерсантъвчера в 17:52
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Пенсионные фонды нашли способ лишить россиян единоразовых выплат

URA.Ruвчера в 22:54
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Пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

News.ruвчера в 10:16
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Названы плюсы и минусы негосударственных пенсионных фондов

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Пенсионные фонды не хотят выплачивать единоразовые выплаты

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Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Коммерсантъвчера в 17:52
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Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском10:00
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Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс04:32
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Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова

Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста четырём бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста Ивана Голунова в 2019 году, сообщает ТАСС.
RT на русском10:02
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Купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X показали на официальных фото

В результате купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X раскрыли на официальных фото, которые показали, что в целом новинка будет иметь дизайн от обычного Tiguan, но при этом получит купеобразный кузов, оригинальную корму, задние фонари и слегка измененный передний бампер.
Tvoe-avto.com04:45
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В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪвчера в 03:25
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Дерипаска: «Мы слишком долго стояли на запасном пути»

Олег Дерипаска рассказал Business FM о своих взглядах на текущее положение российской экономики и тех задачах, которые, на его взгляд, предстоит решить как правительству, ЦБ и всей политической элите, так и предпринимателям, чтобы добиться в ближайшие 16 лет роста экономики.
BFM.ru06:20

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ10:31
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Силы ПВО ЧФ и Балтфлота перехватили самолеты ВМС США над Черным морем

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Черноморского и Балтийского флотов перехватили и сопроводили в воздухе американские самолеты-разведчики Р-8А «Посейдон» и U-2S, а также Р-3С «Орион» ВВС Германии.
Пятый канал09:38
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