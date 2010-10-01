Раньше фонды получали лишь 15% от заработанного инвестдохода по пенсионным накоплениям.

с чего всё началось

По итогам 2019 года вознаграждение негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за управление пенсионными накоплениями граждан достигло 60 млрд рублей, вдвое увеличив показатель 2018 года, пишет "Коммерсант". Самое примечательное, что фонды разнесли по счетам клиентов 205,8 млрд рублей.

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