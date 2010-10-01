Экономика
АлтапрессНПФ заработали на пенсиях россиян 60 млрд рублей вознаграждения
По итогам 2019 года вознаграждение негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за управление пенсионными накоплениями граждан достигло 60 млрд рублей, вдвое увеличив показатель 2018 года, пишет "Коммерсант". Самое примечательное, что фонды разнесли по счетам клиентов 205,8 млрд рублей.
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с чего всё началось
Раньше фонды получали лишь 15% от заработанного инвестдохода по пенсионным накоплениям.Коммерсантъвчера в 17:41
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Общество
Путин поручил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
ПолитРоссия вчера в 11:19
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры
Mercedes-Benz не смог удержать внешность нового S-Class в секрете до официальной даты дебюта, потому что снимки флагмана немецкой марки просочились на французский сайтWоrldsсоор.
SpeedMe 04:27
Общество
Хабиров опроверг полную отмену режима самоизоляции в Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров 12 мая на оперативном совещании в региональном правительстве опроверг полную отмену режима самоизоляции в республике.
Аргументы и Факты - Уфа 01:15
Происшествия
При пожаре в больнице в Санкт-Петербурге погибли пять человек
Пять человек погибли при пожаре, начавшемся в больнице Святого Георгия (Выборгский район Санкт-Петербурга).
Хакасия-Информ 01:14
Общество
Россия стала второй в мире по числу заразившихся COVID-19
Число заболевших коронавирусом COVID-19 в России по данным на 12 мая увеличилось до 232 200 человек, сообщает оперативный штаб.
Вести.Ru 04:26
Общество
Сооснователь Lamoda станет исполнительным директором «Магнита»
Новым исполнительным директором сети супермаркетов «Магнита» станет Флориан Янсен — один из основателей онлайн-ритейлера Lamoda.
Adindex.ru 03:51
Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
«С 1 июня начинают работать санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинскую лицензию, в строгом соответствии с регламентом, утверждённым Роспотребнадзором», — уточнил Кондратьев.
REGNUM 06:00
Общество
Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц
Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
РБК вчера в 10:36
Общество
В России появился новый вид мошенничества с кредитными историями
Как сообщает газета «Известия», граждан завлекают на фейковые сайты, предлагая услуги по улучшению кредитной истории за символическую сумму в 50-300 рублей.
Ридус вчера в 15:51
Космос
Систему мониторинга космической погоды создадут в МГУ
Госкорпорация «Роскосмос», Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Московский государственный университет имени Ломоносова заключили соглашение о сотрудничестве для создания систем оперативного мониторинга космической погоды на базе малых космических аппаратов типа CubeSat разработки тематического центра МГУ.
Агентство Москва 02:28
Экономика
Сбербанк снизит ставки по ипотеке при онлайн-регистрации
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке на 0,3 процентных пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация».
Коммерсантъ 04:36
Происшествия
Воронцов попал из изолятора в хирургию
"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru вчера в 08:53
Театры
Умерла актриса МДТ Светлана Григорьева
Piter.tv вчера в 09:29
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
Нижегородская область вышла на пик заболеваемости по коронавирусу
НТА-Приволжье — Нижегородская область вышла на пик заболеваемости по коронавирусу.
НТА-Приволжье 04:48
Общество
У брата Малышевой и главврача Боткинской больницы нашли коронавирус
Брат Елены Малышевой и главный врач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабунин заразился коронавирусом.
ТВ Центр 01:17
Политика
Путин объявил об окончании нерабочего периода
Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:55
Общество
Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии терпимой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с коронавирусом в стране.
Lenta.ru 04:43
Здоровье
Почти 100 тысяч саратовских семей могут получить по 10 тысяч «детских»
С представителями региональных СМИ беседуют первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов и замглавы регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева, а также и.о. министерства труда и социального развития области Наталия Гурьева.
Взгляд-инфо 05:27
Общество
В Курганской области бессрочно продлили режим самоизоляции
В Курганской области режим обязательной самоизоляции продлили до особого распоряжения.
Коммерсантъ Челябинск 04:51
Общество
Власти Москвы объяснили необходимость ношения масок и перчаток
Носить маски и перчатки в общественных местах необходимо, поскольку у большинства заболевание COVID-19 протекает бессимптомно.
Известия 05:03
Кино
Премьера мультфильма «Викинг Вик» пройдет онлайн 12 мая
VoD-сервис Okko анонсировал премьеры ряда фильмов и телешоу. Обновленная библиотека ждет зрителей платформы с 12 мая.
Киноафиша России 04:56
Здоровье
Пять новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 10 мая в 03:21
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери
По данным Daily Mail, Купер приехал к квартире модели в Нью-Йорке, где она живет сейчас с их общей дочерью Леей, чтобы поздравить с праздником.
RuNews24.ru вчера в 23:55
Общество
Умер русский писатель и националист Константин Крылов
Русский писатель и националист Константин Крылов скончался в Москве. Об этом его жена Надежда Шалимова сообщила в Facebook.
Lenta.ru 05:55
Экономика
В России может обанкротиться до 70% производителей мебели
По ее данным, 69% опрошенных производителей мебели оценили запас финансовой прочности своих предприятий в полтора месяца.
Ведомости вчера в 21:22
Здоровье
В Саратовской области уменьшилось число коронавирусных больных на ИВЛ
За последние пять дней в Саратовской области с 32 до 24 уменьшилось число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.
FreeNews-Volga 05:36
Общество
Озвучен порядок получения выплат на детей от 3 до 16 лет
Доплата будет произведена на каждого ребёнка, имеющего гражданство РФ, в возрасте от 3 до 16 лет (при условии достижения ребёнком 16 лет до 1 июля 2020 года).
Kaluga-poisk.ru 02:14