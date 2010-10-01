Вознаграждение негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за управление пенсионными накоплениями россиян по итогам 2019 года составило 59,6 миллиарда рублей. Это вдвое больше показателя 2018 года и предельно близко к дозволенному для НПФ максимуму.

НПФ заработали на пенсиях россиян почти 60 миллиардов рублей

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