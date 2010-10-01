Экономика
УралинформбюроНПФ заработали на пенсиях россиян почти 60 миллиардов рублей
Вознаграждение негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за управление пенсионными накоплениями россиян по итогам 2019 года составило 59,6 миллиарда рублей. Это вдвое больше показателя 2018 года и предельно близко к дозволенному для НПФ максимуму.
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Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Коммерсантъ вчера в 21:40
Происшествия
Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице
Интерфакс 00:46
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком
Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС вчера в 09:52
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Политика
Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении
МИД Украины сделало ненавистническое заявление по трагедии 2 мая в Одессе, продемонстрировав свою "шизофрению", об этом в интервью телеканалу "112" заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:31
Общество
Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ
О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости 10 мая в 06:29
Политика
Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
Президент США Дональд Трамп прервал очередную пресс-конференцию после перебранки с журналистами.
РИА Новости вчера в 17:50
Фигурное катание
Туктамышева показала пикантные фото домашней фотосессии по FaceTime
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала снимки с домашней фотосессии.
Metaratings вчера в 05:55
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
Общество
В Нижегородской области сохраняется режим повышенной готовности
Дата прекращения самоизоляции не объявлена Режим повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19 будет действовать в Нижегородской области "до отмены", а не до определенной даты.
Коммерсантъ Нижний Новгород вчера в 16:30
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
Общество
В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции
Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:12
Энергетика
Сечин попросил у правительства льготы для газового проекта «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
Общество
На Сахалине вводят въезд по пропускам
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.
Газета.Ru 00:27
Общество
МВД назвало регионы-лидеры по нарушению режима самоизоляции
Больше всего режим самоизоляции нарушают в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и Дагестане, сообщил «РИА Новости» начальник управления МВД по охране общественного порядка Юрий Валяев.
Коммерсантъ 10 мая в 21:42
Общество
Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ.
Daily Storm вчера в 14:17
Шоу-бизнес
Солидная пенсия Юрия Стоянова составляет 60 тысяч рублей
iReactor вчера в 07:28
Автоспорт
Феттель покинет «Феррари» в конце сезона
Российская газета 01:15
Фигурное катание
Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно
РИА Новости вчера в 11:16
Здоровье
Главврач каменского ковидного госпиталя ответил на жалобы пациентки
Алтайская правда 00:30
Происшествия
В Новосибирской области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом
В Новосибирской области зафиксировали еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК вчера в 01:46
Наука
Белки клеток меняют свою структуру и роль, если им тепло
Ученые предположили, что клетки способны справиться с самыми разными тревожными сигналами, используя белки, которые разделены по фазам для запуска различных программ экспрессии генов.
Хайтек вчера в 16:21
Экономика
В Центробанке допустили снижение ключевой ставки до 4,5%
Напомним, что на заседании 24 апреля в Центробанке прииняли решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.
АБН 10 мая в 07:15
Футбол
Игроки «Ахмата» помогли продуктами малоимущим семьям
В чемпионате России, прерванном из-за пандемии коронавируса, грозненский «Ахмат» после 22 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.
Чемпионат 00:21
Единоборства
Усик ответил украинскому борцу, вызвавшему его на поединок
РИА Новости вчера в 19:35
Единоборства
Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова после победы Гэтжи
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высмеял слова россиянина Хабиба Нурмагомедова после победы Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном.
РИА Новости вчера в 16:16
Общество
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
Экономика
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости вчера в 10:15