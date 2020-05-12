Экономика
УралинформбюроНПФ заработали на пенсиях россиян почти 60 миллиардов рублей
Вознаграждение негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за управление пенсионными накоплениями россиян по итогам 2019 года составило 59,6 миллиарда рублей. Это вдвое больше показателя 2018 года и предельно близко к дозволенному для НПФ максимуму.
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с чего всё началось
Раньше фонды получали лишь 15% от заработанного инвестдохода по пенсионным накоплениям.Коммерсантъвчера в 17:41
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Путин поздравил с юбилеем Новосибирский театр оперы и балета
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Znak: Челябинского полицейского обвиняют в изнасиловании дубинкой
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RuNews24.ru 06:16
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Новый Mercedes-Benz S-Class полностью рассекречен
Mercedes-Benz не смог удержать новый S-Class под колпаком до премьеры, потому что фотографии флагмана немецкой марки просочились на французский портал Worldscoop.
32CARS.ru 04:30
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
ТАСС 06:40
Общество
Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
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Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости.
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Бывший клуб Витселя «Тяньцзинь» объявил о банкротстве
Матч ТВ вчера в 23:43
Общество
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 10 мая в 09:11
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Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Происшествия
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
Качество и безопасность аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор.
Российская газета 05:44
Экономика
«СберДанные»: потребление услуг в России откатилось к уровню 2007 года
Расходы россиян на товары и услуги за период с 4 по 10 мая сократились на 5,2% по сравнению с предшествующей неделей.
Банки.ру 05:48
Общество
Решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» ожидается к 24 мая
Берлин, 12 мая 2020, 10:29 — REGNUM Окончательное решение по «Северному потоку — 2» и газовой директиве ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) вынесет до 24 мая.
REGNUM 03:29
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:42
Общество
В России зафиксировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки зафиксировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Происшествия
В Омске с опрокинувшегося катера в Иртыш попали нефтепродукты
Омск, 12 мая 2020, 14:09 — REGNUM В Омске произошло опрокидывание катера, пережившего зиму на Иртыше.
REGNUM 07:09
Общество
В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей
В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей Заявление на получение разовой выплаты можно подать уже с 12 мая.
Альметьевск РТВ вчера в 10:41
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Футбол
«Матч ТВ» продолжит показывать еврокубки до 2024 года
"Газпром-медиа" продлил на три года договор с УЕФА на показ матчей футбольных еврокубков на территории России.
РИА Новости 06:46
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
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ISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катании
МК-Спорт вчера в 11:50
Кино
Премьера мультфильма «Викинг Вик» пройдет онлайн 12 мая
VoD-сервис Okko анонсировал премьеры ряда фильмов и телешоу. Обновленная библиотека ждет зрителей платформы с 12 мая.
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Политика
Саакашвили призвал США к реформам на Украине
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, назначенный на пост главы Национального комитета реформ, призвал американское посольство и Агенство по международному развитию (USAID) к более тесному сотрудничеству в проведении реформ на Украине.
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Общество
В России на детей от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки для российских семей.В России всем семьям, которые имеют детей от 3 до 16 лет, выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Kurgan.ru 04:20
Общество
Новые требования по проведению ЕГЭ назвали в Минпросвещения
Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором разработали комплекс требований, которые необходимо будет соблюдать во время проведения ЕГЭ в этом году.
Live24 10 мая в 07:52
Общество
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
Гаджеты
Портативная колонка Sony Extra Bass SRS-XB23 адресована любителям активного отдыха
Новинка адресована любителям активного отдыха.
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Политика
В команде Зеленского осудили Гордона за интервью с Поклонской
Представитель президента Украины в «Автономной республике Крым» Антон Кориневич осудил украинского журналиста Дмитрия Гордона, который взял интервью у экс-прокурора Крыма и депутат Госдумы Натальи Поклонской.
Украина.ру 04:39
Общество
В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения
В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50