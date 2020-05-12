Раньше фонды получали лишь 15% от заработанного инвестдохода по пенсионным накоплениям.

с чего всё началось

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