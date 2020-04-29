Энергетика
Газета.RuНПЗ Белоруссии в апреле получили 1,56 млн тонн из России
Нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии в апреле получили для переработки около 2 миллионов тонн нефти, 1,56 миллиона тонн из них - из России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александра Тищенко.
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