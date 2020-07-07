Начальник управления ФАС Армен Ханян, участвовавший в совещании, сообщил «Ведомостям», что ведомство предложило поднять нормативы еще выше: по бензину – до 15%, по дизтопливу – до 9%. По мнению службы, это позволит минимизировать колебания цен и объемов предложений на биржевых торгах и даст позитивный посыл участникам рынка с точки зрения недопущения ажиотажного спроса.

НПЗ могут обязать продавать до 15% бензина на бирже

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