Энергетика
КоммерсантъНПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Читать в источнике
Оценить342
с чего всё началось
Россия прекратила подачу нефти на НПЗ Белоруссии, сообщил РИА Новости источник в нефтяной отрасли республики.РИА Новости02:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:42, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:42, Ашберн
Политика
МИД России прокомментировал убийство США иранского генерала Сулеймани
В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что убийство генерала КСИР Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по окрестностям Багдада Москва расценивает как авантюрный шаг, следствием которого станет рост напряженности во всем регионе.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после операции на груди
В канун Нового года телеведущая перенесла агрессивное хирургическое вмешательство по удалению силикона из груди.
Наука
Опасные щенята, центральный пылесос и неприятный Илон Маск
Терагерцовый спектрометр спасет цыплят от смерти в «блендере»
Происшествия
Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек
Финансы
Рубль дорожает относительно доллара и евро
Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Политика
Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.
Общество
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Экономика
В России ограничили максимальный размер долга по кредитам
Заключительный этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам вступил в силу в Российской Федерации с 1 января.
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Общество
Ляйсан Утяшева показала квартиру, разгромленную после Нового года
Павел Воля и Ляйсан Утяяшева показали в сети во что превратилась их квартира после веселого празднования Нового года.
Футбол
Галактионов: Чалов, Шапи, Умяров… Без лимита вы бы о них и не узнали
Старший тренер российской молодежки Михаил Галактионов в интервью корреспонденту РИА Новости Александру Рогулеву подвел промежуточный итог своей работы, а также объяснил, откуда взялось поколение игроков, которое принято называть самым талантливым как минимум за два последних десятилетия.
Хоккей
Стали известны полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею
В полуфинале Молодежного чемпионата мира российская сборная сразится со шведской, а Финляндия сыграет против Канады.
Армия и оружие
NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
Происшествия
Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Баку в Москву совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров.
Энергетика
Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Кино
Фильм «Вторжение» вышел в прокат
Картина «Вторжение», снятая Фёдором Бондарчуком в 2019 году, вышла в прокат сегодня, 1 января.
Общество
Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили
Политика
Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине
В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.
Политика
Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию
Происшествия
Горящий мужчина упал с крыши дома на прохожую в Петербурге
Горящий мужчина упал с крыши трехэтажного дома на проходившую мимо женщину в Санкт-Петербурге.
Космос
Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле
Астрономы сообщили, что 5 января текущего года Солнце максимально приблизится к Земле.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Кино
Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети
В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
Происшествия
Во Владивостоке хулиган проколол колеса машин скорой помощи
Политика
Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале
Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.