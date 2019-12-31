Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъНПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
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с чего всё началось

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

Россия прекратила подачу нефти на НПЗ Белоруссии, сообщил РИА Новости источник в нефтяной отрасли республики.
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Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию

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Белорусские НПЗ заявили о прекращение поставок нефти из России

Газета.Ru02:23

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Транснефть не получила заявки от нефтекомпаний РФ на поставки в Белоруссию с 1 января

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В России объяснили прекращение поставок нефти в Белоруссию

Известия03:29
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Россия остановила поставки нефти на белорусские НПЗ

КП - Беларусь03:16
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