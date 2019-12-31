Россия прекратила подачу нефти на НПЗ Белоруссии, сообщил РИА Новости источник в нефтяной отрасли республики.

с чего всё началось

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

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