Энергетика
REGNUMРоссия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ
В Белоруссии администрации двух нефтеперерабатывающих заводов заявили о том, что поставки нефти из России прекратились. Об этом сегодня, 3 января, сообщают белорусские СМИ со ссылкой на руководство НПЗ.
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с чего всё началось
В "Транснефти", в свою очередь, сообщили, что прокачивают нефть в рамках заявок от нефтекомпаний. "У нас с 1 января нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ", — сказал РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.РИА Новости02:21
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