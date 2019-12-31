В "Транснефти", в свою очередь, сообщили, что прокачивают нефть в рамках заявок от нефтекомпаний. "У нас с 1 января нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ", — сказал РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.

с чего всё началось

В Белоруссии администрации двух нефтеперерабатывающих заводов заявили о том, что поставки нефти из России прекратились. Об этом сегодня, 3 января, сообщают белорусские СМИ со ссылкой на руководство НПЗ.

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