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НРД признал чрезвычайной ситуацию из-за внесения в санкционный список ЕС

Национальный расчетный депозитарий (НРД) признал чрезвычайной ситуацию при ведении депозитарной и банковской деятельности после внесения в санкционный список Евросоюза, следует из сообщения на сайте депозитария.
ТАСС
По состоянию на 3 июня 2022 года: - НРД не вводит каких-либо дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности; - при осуществлении банковской деятельности НРД приостанавливает проведение операций в евро (EUR).
Finam.Ru
"Операции по списанию/зачислению денежных средств в иных иностранных валютах проводятся в обычном режиме. Рекомендуем осуществлять зачисление иностранной валюты на корреспондентские счета НРД с учетом анализа рисков такого зачисления", - добавили там.
ТАСС
В пятницу Евросоюз включил в свой шестой пакет антироссийских санкций НРД, который используется для обслуживания ценных бумаг, включая российский госдолг, и еще 17 юрлиц.
ТАСС

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