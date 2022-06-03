Национальный расчетный депозитарий (НРД) признал чрезвычайной ситуацию при ведении депозитарной и банковской деятельности после внесения в санкционный список Евросоюза, следует из сообщения на сайте депозитария.
По состоянию на 3 июня 2022 года: - НРД не вводит каких-либо дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности; - при осуществлении банковской деятельности НРД приостанавливает проведение операций в евро (EUR).
"Операции по списанию/зачислению денежных средств в иных иностранных валютах проводятся в обычном режиме. Рекомендуем осуществлять зачисление иностранной валюты на корреспондентские счета НРД с учетом анализа рисков такого зачисления", - добавили там.
В российский МИД вызвали посла Шри-Ланки Джаниту Абейвикрему Лиянаге в связи с задержанием судом в Коломбо самолета Airbus A330-343 авиакомпании «Аэрофлот», сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила выполнение коммерческих рейсов в Коломбо на Шри-Ланке в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании.