"Операции по списанию/зачислению денежных средств в иных иностранных валютах проводятся в обычном режиме. Рекомендуем осуществлять зачисление иностранной валюты на корреспондентские счета НРД с учетом анализа рисков такого зачисления", - рекомендуют в НРД.
Если изначально, еще в 1990-е, единственной задачей компании-владельца "Цифрового телесемейства" было распространение сигнала "Первого канала" за пределами России, то в 2006-м появился первый проект для российской аудитории — детский канал "Теленяня" (впоследствии был преобразован в "Карусель").