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НРД заявил о чрезвычайной ситуации из-за внесения в санкционный список ЕС

Национальный расчетный депозитарий (НРД) признал чрезвычайной ситуацию при ведении депозитарной и банковской деятельности в связи с включением в санкционный список Евросоюза, утвержденный 3 июня.
Ведомости
Согласно сообщению на сайте организации, НРД не будет вводить дополнительных ограничений депозитарной деятельности.
АБН
"Операции по списанию/зачислению денежных средств в иных иностранных валютах проводятся в обычном режиме. Рекомендуем осуществлять зачисление иностранной валюты на корреспондентские счета НРД с учетом анализа рисков такого зачисления", - рекомендуют в НРД.
Комсомольская правда
НРД представляет собой центральный российский депозитарий, который обслуживает ценные бумаги и оказывает клиринговые услуги компаниям.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

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