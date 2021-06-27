НСПК подсказала, как россиянам вернуть деньги при оплате товара по QR-коду
Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.В источнике
Возврат денег при оплате по QR-коду в Системе быстрых платежей (СБП), если товар по какой-то причине необходимо вернуть, происходит мгновенно: для этого необходимо подтвердить покупку с помощью чека, а также сообщить номер телефона и банк, в который необходимо совершить возврат, сообщили РИА Новости в пресс-службе НСПК – расчетно-клиринговом центре системы.
Минтуризма Греции ужесточил правила въезда для граждан РФ: теперь всем россиянам, в том числе и с прививкой, потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сообщает газета Protothema.
2085, 1 июля 2021 года В мае-июне 2021 года многие опасались худшего, поскольку Владимир Путин встревожил как Украину, так и НАТО, осуществив массированное развертывание (вооруженных сил – С. Д,) на границах Украины.