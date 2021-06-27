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Экономика

НСПК подсказала, как россиянам вернуть деньги при оплате товара по QR-коду

Возврат денежных средств при оплате по QR-коду в системе быстрых платежей (СБП) происходит мгновенно, для этого нужно представить чек, а также сообщить номер телефона и банк.
ФАН
Процедура возврата денег за покупки через СБП ничем не отличается от возмещения средств за товары или услуги, которые были оплачены банковскими картами или наличными.
РИА Новости
Клиенту нужно просто предоставить документы для подтверждения возврата (например, чек и паспорт), а также номер телефона, к которому привязан счет, и банк, в который необходимо сделать перевод.
РИА Новости
Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года.
РИА Новости

С чего всё началось

НСПК подсказала, как россиянам вернуть деньги при оплате товара по QR-коду

Возврат денег при оплате по QR-коду в Системе быстрых платежей (СБП), если товар по какой-то причине необходимо вернуть, происходит мгновенно: для этого необходимо подтвердить покупку с помощью чека, а также сообщить номер телефона и банк, в который необходимо совершить возврат, сообщили РИА Новости в пресс-службе НСПК – расчетно-клиринговом центре системы.
РИА Новости03:16

Подробнее о событии

Раскрыты нюансы возврата денег за купленный по QR-коду товар

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В НСПК рассказали как вернуть средства при оплате по QR-коду

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Как мгновенно вернуть деньги при оплате товара по QR-коду в СБП

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