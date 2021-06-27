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НСПК подсказала, как россиянам вернуть деньги при оплате товара по QR-коду

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.В источнике

С чего всё началось

НСПК подсказала, как россиянам вернуть деньги при оплате товара по QR-коду

Возврат денег при оплате по QR-коду в Системе быстрых платежей (СБП), если товар по какой-то причине необходимо вернуть, происходит мгновенно: для этого необходимо подтвердить покупку с помощью чека, а также сообщить номер телефона и банк, в который необходимо совершить возврат, сообщили РИА Новости в пресс-службе НСПК – расчетно-клиринговом центре системы.
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Солёнка.рфвчера в 01:39