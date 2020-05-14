Компания NVIDIA долго хранила в секрете разработку графических процессоров с архитектурой Ampere, но на этой неделе Дженсен Хуанг (Jen-Hsun Huang) предвосхитил рыночный дебют DGX A100, вынув одноимённую систему из духовки у себя на кухне.

NVIDIA представила графический процессор Ampere и начала его поставки

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