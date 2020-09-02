NVIDIA представила новую линейку игровых видеокарт
Американская компания NVIDIA представила новую линейку игровых видеокарт GeForce RTX 30 стоимостью от 45 490 до 136 990 рублей. В частности, GeForce RTX 3080, которая поступит в продажу с 17 сентября, будет стоить 63 490 рублей.В источнике
С чего всё началось
Американская технологическая компания NVIDIA представила серию игровых видеокарт, стоимость одной из которых составляет почти 137 тыс. руб., сообщается на сайте
компании.
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