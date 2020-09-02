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NVIDIA представила новую линейку игровых видеокарт

Американская компания NVIDIA представила новую линейку игровых видеокарт GeForce RTX 30 стоимостью от 45 490 до 136 990 рублей. В частности, GeForce RTX 3080, которая поступит в продажу с 17 сентября, будет стоить 63 490 рублей.В источнике
С чего всё началось
Американская технологическая компания NVIDIA представила серию игровых видеокарт, стоимость одной из которых составляет почти 137 тыс. руб., сообщается на сайте
 компании.
Коммерсантъвчера в 15:40
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NVIDIA показала, какой FPS выдают игры на GeForce RTX 3090 в разрешении 8K

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PNY представила видеокарты GeForce RTX 30 серии XLR8

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NVIDIA выпустит промежуточную видеокарту между RTX 3070 и 3080

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NVIDIA представила новое поколение своих графических процессоров

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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов
REGNUMвчера в 05:13
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ВМФ России получит способные управлять пушками поворотом головы шлемы

В России разработана и проходит испытания новая система наведения с использованием нашлемных целеуказателей, способных управлять пушками кораблей поворотом головы, сообщил замгендиректора — генконструктора по военно-технической политике концерна «Моринформсистема-Агат» Николай Борисов.
RT на русском21:39
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Законопроект об отмене транспортного налога внесен в Госдуму

Москва, 3 сентября 2020, 09:21 — REGNUM Законопроект об отмене транспортного налога внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 сентября.
REGNUM02:21
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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Отстраненный от детского «Евровидения» Максим Ткачук снова спел «Смуглянку» и получил квартиру в Одессе

Сирота Максим Ткачук, которому Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказала в участии в детском «Евровидении», выступил на гала-концерте в честь 226-летия Одессы.
Украина.ру03:18