Гаджеты
Megaobzor.comNVIDIA представила процессор Ampere
Новинка, как и предполагали инсайдеры, носит название NVIDIA A100, построен на архитектуре Ampere и обладает достаточно высокой производительностью. Также стоит отметить, что производитель выполнил графический процессор по технологии 7 нанометров, так что потребление энергии у новинки минимальное.
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Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone
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Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции
"Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины", - говорится в сообщении на официальном сайте офиса.
ТАСС 16:46
Футбол
Тарасов защитил футболистов: «Мы не воруем деньги»
Sport24.ru 07:35
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс 18:27
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия 12:46
Хоккей
Телегин и Калинин не соглашаются на понижение зарплат в ЦСКА
В прошлом сезоне 29-летний Калинин набрал 10 (7+3) очков в 57 матчах чемпионата КХЛ. На счету 28-летнего Телегина 6 (4+2) баллов в 32 играх.
Sports.ru 10:08
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
Гаджеты
Новый MacBook Pro 13 дюймов появился в продаже
Apple выпустила MacBook Pro 13 всего пару недель назад. И уже сегодня он поступил в продажу в официальном магазине Apple в Россси.
ITZine.ru 04:32
Общество
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 16:59
Общество
Преподаватель МГУ сознался в отношениях со студентками и уволился
После публикации письма профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев признался в отношении со студентками, однако подчеркнул, что считал их добровольными.
Lenta.ru 18:33
Общество
Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты
С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей.
Канал 7+ 12 мая в 14:25
Армия и оружие
Полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant засняли на видео
Недавно в Сети распространили новый видеоролик, в котором показали полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant.
Сайт интересных новостей 15:00
Политика
Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
RT на русском 16:10
Происшествия
В Москве умер пенсионер, которого якобы оставили в подъезде медики
Ранее в СМИ писали, что в Москве пациента с коронавирусом врачи вернули домой и оставили в подъезде, чтобы не нести до квартиры.
РИА Новости 18:21
Экономика
Маски в московском метрополитене продаются на 10% ниже среднерыночных цен
Сегодня в аптеках и розничных магазинах цены на маски колеблются в диапазоне от 30 до 53 рублей, средняя цена на маску в России, согласно отчету Минпромторга, составляет 34 рубля.
ТАСС 17:27
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт стал отцом и дедушкой за один месяц
У телеведущего Михаила Ширвиндта родился сын от новой жены. Об этом рассказал отец ведущего, режиссер Александр Ширвиндт.
ФАН вчера в 09:25
Футбол
Власти разрешили возобновить футбольный сезон в Англии в июне
Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что власти страны одобрили возобновление чемпионата Англии в июне.
Газета.Ru 14:38
Единоборства
Тейшейра извинился перед Смитом, прежде чем его финишировать
Прямо во время боя в четвертом раунде Тейшейра извинился перед своим соперником за то, что ему приходится жестко его избивать.
FightTime.ru 02:46
Общество
Трамп рассказал о смерти пятерых своих знакомых от коронавируса
Президент США Дональд Трамп признался, что от коронавируса умерли пять человек, которых он знал.
РИА Новости 16:41
Игры
Sony показала 18 минут геймплея Ghost of Tsushima
CyberSport.ru 16:27
Армия и оружие
Двенадцатый самолет с российскими военными вернулся из Италии
В России приземлился 12-й самолет ВКС с вернувшимися из Италии российскими военными, которые помогали бороться с коронавирусом, сообщило Минобороны России.
Взгляд.ру 16:48
Экономика
Основатель Alibaba перестал быть самым богатым человеком Китая
Коммерсантъ 14:56
Общество
Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь
Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.
Российская газета 04:28
Политика
Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей еще на три года.
ТАСС 17:35
Экономика
Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза
С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость.
Газета.Ru 11 мая в 06:45
Футбол
Первая победа советского клуба в еврокубке. Киев вошел в историю
35 лет назад киевское «Динамо» выиграло первый в отечественной истории еврокубок, победив в финале Кубка кубков «Ференцварош» — 3:0. Дубль оформил Владимир Онищенко, еще один мяч записал на свой счет Олег Блохин.
Спорт-Экспресс 05:55