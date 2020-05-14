Гаджеты

Megaobzor.comMegaobzor.comNVIDIA представила процессор Ampere

Новинка, как и предполагали инсайдеры, носит название NVIDIA A100, построен на архитектуре Ampere и обладает достаточно высокой производительностью. Также стоит отметить, что производитель выполнил графический процессор по технологии 7 нанометров, так что потребление энергии у новинки минимальное.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

NVIDIA представила процессор Ampere

Megaobzor.com13:27

Глава NVIDIA представил новый графический ускоритель на собственной кухне

Ferra11:37

Представлена сетевая карта Nvidia Mellanox ConnectX-6 Lx SmartNIC

iXBT.com15:34

5 фактов про GeForce RTX 3080, которые прояснил анонс NVIDIA Ampere

3DNews15:15

Инсайдеры раскрыли некоторые параметры ускорителя Nvidia Tesla A100

OAnews10:56

Хуанг подтвердил, архитектура Ampere «пропишется» в картах GeForce

Игромания.ру10:39

NVIDIA представила графический процессор A100 для дата-центров

News.ru11:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 18:46, Ашберн

Комментарии

Шоу-бизнес

Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

RT на русском 06:52
6
Гаджеты

Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone

NewInform вчера в 04:19
89
Политика

Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции

"Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины", - говорится в сообщении на официальном сайте офиса.
ТАСС 16:46
1
Футбол

Тарасов защитил футболистов: «Мы не воруем деньги»

Sport24.ru 07:35
Кино

Звезды «Безумного Макса» Терон и Харди рассказали о своем конфликте

iReactor 12:18
Общество

Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс 18:27
219
Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
591
Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия 12:46
3,9K
Хоккей

Телегин и Калинин не соглашаются на понижение зарплат в ЦСКА

В прошлом сезоне 29-летний Калинин набрал 10 (7+3) очков в 57 матчах чемпионата КХЛ. На счету 28-летнего Телегина 6 (4+2) баллов в 32 играх.
Sports.ru 10:08
Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
78
Гаджеты

Новый MacBook Pro 13 дюймов появился в продаже

Apple выпустила MacBook Pro 13 всего пару недель назад. И уже сегодня он поступил в продажу в официальном магазине Apple в Россси.
ITZine.ru 04:32
1
Общество

Песков рассказал, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 16:59
2,2K
Общество

Преподаватель МГУ сознался в отношениях со студентками и уволился

После публикации письма профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев признался в отношении со студентками, однако подчеркнул, что считал их добровольными.
Lenta.ru 18:33
136
Общество

Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты

С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей.
Канал 7+ 12 мая в 14:25
3
Армия и оружие

Полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant засняли на видео

Недавно в Сети распространили новый видеоролик, в котором показали полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant.
Сайт интересных новостей 15:00
32
Политика

Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России

«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
RT на русском 16:10
265
Происшествия

В Москве умер пенсионер, которого якобы оставили в подъезде медики

Ранее в СМИ писали, что в Москве пациента с коронавирусом врачи вернули домой и оставили в подъезде, чтобы не нести до квартиры.
РИА Новости 18:21
Экономика

Маски в московском метрополитене продаются на 10% ниже среднерыночных цен

Сегодня в аптеках и розничных магазинах цены на маски колеблются в диапазоне от 30 до 53 рублей, средняя цена на маску в России, согласно отчету Минпромторга, составляет 34 рубля.
ТАСС 17:27
Шоу-бизнес

Михаил Ширвиндт стал отцом и дедушкой за один месяц

У телеведущего Михаила Ширвиндта родился сын от новой жены. Об этом рассказал отец ведущего, режиссер Александр Ширвиндт.
ФАН вчера в 09:25
27
Футбол

Власти разрешили возобновить футбольный сезон в Англии в июне

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что власти страны одобрили возобновление чемпионата Англии в июне.
Газета.Ru 14:38
Единоборства

Тейшейра извинился перед Смитом, прежде чем его финишировать

Прямо во время боя в четвертом раунде Тейшейра извинился перед своим соперником за то, что ему приходится жестко его избивать.
FightTime.ru 02:46
3
Общество

Трамп рассказал о смерти пятерых своих знакомых от коронавируса

Президент США Дональд Трамп признался, что от коронавируса умерли пять человек, которых он знал.
РИА Новости 16:41
Игры

Sony показала 18 минут геймплея Ghost of Tsushima

CyberSport.ru 16:27
1
Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru 04:12
314
Армия и оружие

Двенадцатый самолет с российскими военными вернулся из Италии

В России приземлился 12-й самолет ВКС с вернувшимися из Италии российскими военными, которые помогали бороться с коронавирусом, сообщило Минобороны России.
Взгляд.ру 16:48
37
Экономика

Основатель Alibaba перестал быть самым богатым человеком Китая

Коммерсантъ 14:56
2
Общество

Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь

Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.
Российская газета 04:28
36
Политика

Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей еще на три года.
ТАСС 17:35
Экономика

Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза

С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость.
Газета.Ru 11 мая в 06:45
391
Футбол

Первая победа советского клуба в еврокубке. Киев вошел в историю

35 лет назад киевское «Динамо» выиграло первый в отечественной истории еврокубок, победив в финале Кубка кубков «Ференцварош» — 3:0. Дубль оформил Владимир Онищенко, еще один мяч записал на свой счет Олег Блохин.
Спорт-Экспресс 05:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное