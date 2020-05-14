Гаджеты

Megaobzor.comMegaobzor.comNVIDIA представила процессор Ampere

Новинка, как и предполагали инсайдеры, носит название NVIDIA A100, построен на архитектуре Ampere и обладает достаточно высокой производительностью. Также стоит отметить, что производитель выполнил графический процессор по технологии 7 нанометров, так что потребление энергии у новинки минимальное.
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