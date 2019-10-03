Технологии

ITZine.ruITZine.ruNVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России

Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now. Облачный сервис будет доступен только по подписке, арендовать игры не получится. 1 месяц подписки обойдётся пользователям в 999 рублей.
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