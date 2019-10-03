Технологии
ITZine.ruNVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России
Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now. Облачный сервис будет доступен только по подписке, арендовать игры не получится. 1 месяц подписки обойдётся пользователям в 999 рублей.
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Стриминговый сервис NVIDIA Now запустился в России. В него вложили миллиард рублей
Игромания.рувчера в 12:09
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Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Общество
В США мужчина отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены
Любовник супруги должен выплатить 750 тысяч долларов, передает издание местное издание WITN.
РИА Новости 02:09
Политика
Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России
Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 11:42
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
BFM.ru 02:45
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия вчера в 16:20
Политика
Трамп отозвал посла США Мари Йованович из Украины
Мари Йованович была отозвана президентом США Дональдом Трампом с поста посла на Украине.
Новостной фронт 02:54
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Энергетика
Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
РИА Новости вчера в 02:22
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Гаджеты
На российском рынке появились смартфоны от вьетнамского производителя
Впервые на российском рынке появились смартфоны от вьетнамского производителя.
Piter.tv 03:03
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Происшествия
В Петербурге загорелся склад на площади 4 тыс. кв. м
По имеющейся информации, горение возникло в 5:11 на площади почти 4 тыс. кв. м.
Известия 00:09
Политика
Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык
Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.
Известия вчера в 19:08
Политика
В Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
RT на русском 02:46
Происшествия
В ДТП с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму погибли два человека
Столкнулись легковой Chevrolet Aveo, грузовой Renault Magnum и "Газель" на трассе "Таврида" у села Русаковка Белогорского района.
ТАСС 01:26
Происшествия
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
РИА Новости вчера в 03:18
Футбол
ЦСКА потерпел домашнее поражение от «Эспаньола» в Лиге Европы
Московский ЦСКА на своем поле проиграл испанскому «Эспаньолу» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Sportbox.RU вчера в 14:48
Политика
Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай»
В Сочи прошло основное заседание дискуссионного клуба "Валдай", передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:44
Политика
Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина
Известия вчера в 19:37
Происшествия
Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны
Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
ТАСС 03:46
Политика
Стало известно о предстоящей встрече Лукашенко и Зеленского в Житомире
Президент Беларуси Александр Лукашенко приедет 4 октября в Украину для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Взгляд.ру вчера в 03:05
Армия и оружие
ВВС Индии признали, что сбили свой же вертолет, убив семь человек
Напомним, что при крушении вертолета в Кашмире 27 февраля погибли семь человек, в том числе шесть военнослужащих Индии.
РЕН ТВ 04:26
Происшествия
В Москве возбудили дело после издевательств над школьником в туалете
RT на русском вчера в 06:03
Политика
Защитником Порошенко станет адвокат из Москвы
Российский адвокат Илья Новиков станет одним из защитников бывшего президента Украины, лидера партии «Европейская справедливость» Петра Порошенко.
Lenta.ru 03:50
Политика
Лавров обсудил «Северный поток – 2» с главой МИД Дании
Министры иностранных дел России и Дании Сергей Лавров и Йеппе Кофод на прошлой неделе в ходе встречи в Нью-Йорке обсуждали ситуацию вокруг разрешения на продолжение строительства трубопровода «Северный поток – 2», сообщил замглавы МИД Александр Грушко.
Взгляд.ру 02:30
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18