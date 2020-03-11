Еще до победы бывшего вице-президента США Джо Байдена в праймериз Демократической партии 10 марта демократы обсуждали, как вывести из гонки сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Об этом пишет издание Politico.

Политика Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.

Общество Минкомсвязь уточнила список российских сайтов с бесплатным доступом Инициативу предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам выдвинул президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.

Энергетика Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.

Авто Фотошпионы поймали новый Opel Mokka X В объектив папарацци во время ходовых испытаний попал кроссовер Opel (Vauxhall) Mokka X второго поколения.

Энергетика Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Биатлон Логинов пропустит этап Кубка мира в Холменколлене Российский биатлонист Александр Логинов не выступит на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. информацию об этом обнародовал старший тренер мужской команды Сергей Белозеров.

Политика Владимир Путин согласился обнулить президентские сроки Во вторник, 10 марта, во время второго чтения поправок в конституцию депутат ГД РФ Валентина Терешкова предложила «вообще отменить ограничения по числу президентских сроков».

Экономика В КПРФ предложили поэтапно снизить НДС до 12% Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о поэтапном снижении НДС с нынешних 20% до 12% с 2025 года, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Политика Минобороны объявило об отмене ежегодной конференции по безопасности В связи с распространением коронавируса в мире IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год.

Политика В Госдуме пояснили поправку об обнулении президентских сроков Читайте такжеГосдума поддержала предложение Терешковой об обнулении президентских сроков По словам собеседника, нынешний президент Владимир Путин сможет снова баллотироваться на этот пост в случае одобрения законопроекта о поправках к Основному закону Конституционным судом и гражданами 22-го апреля.

Здоровье Подтвержден второй случай излечения от ВИЧ В обоих случаях ВИЧ смогли вылечить пересадкой костного мозга. Первый пациент вылечился таким образом 13 лет назад.

Политика Путин оценил идею об участии парламентариев в нормандском формате Президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком оценил идею участия парламентариев в нормандском формате.

Общество Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний по поставкам сырья, российская сторона их приняла и пообещала в течение нескольких дней провести соответствующие консультации и дать ответ, заявил в среду премьер республики Сергей Румас.

Политика ЦИК представил логотип голосования по поправкам в Конституцию Сегодня ЦИК России представил общественности логотип общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое пройдёт в стране 22 апреля.