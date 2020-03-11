Политика

Lenta.ruLenta.ruДемократы задумали вывести Сандерса из президентской гонки

Еще до победы бывшего вице-президента США Джо Байдена в праймериз Демократической партии 10 марта демократы обсуждали, как вывести из гонки сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Об этом пишет издание Politico.
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