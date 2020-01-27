Политика

РИА НовостиРИА НовостиNYT: Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа

Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года сообщил экс-советнику Джону Болтону о своем желании продолжать "заморозку" военной помощи Украине до тех пор, пока местные власти не помогут ему с расследованиями в отношении его соперника Джо Байдена и других демократов, пишет газета New York Times со ссылкой на невышедшую книгу Болтона.
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