Политика
РИА НовостиNYT: Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа
Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года сообщил экс-советнику Джону Болтону о своем желании продолжать "заморозку" военной помощи Украине до тех пор, пока местные власти не помогут ему с расследованиями в отношении его соперника Джо Байдена и других демократов, пишет газета New York Times со ссылкой на невышедшую книгу Болтона.
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Болтон подтвердил, что Трамп задерживал помощь Украине ради компромата на Байдена
Московский Комсомолец21:55
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Происшествия
Оставленные в Шереметьево дети будут определены в детский дом
Происшествия
Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
Происшествия
В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира
По данным Роспотребнадзора, аэропорты Краснодара и Сочи (город-курорт связывает прямое авиасообщение с Китаем с конца минувшего года) усилили меры эпидемиологической безопасности и контроль за прибывающими пассажирами.
Футбол
Дубль Неймара помог «ПСЖ» победить «Лилль»
Счёт матча открыл бразильский нападающий Неймар, забивший гол на 28-й минуте матча.
Происшествия
Замглавы Роспотребнадзора Забайкалья осудят за сокрытие информации
Следствие полагает, что замруководителя с 10 июля по 22 декабря 2018 года сокрыл от органов местного самоуправления и жителей поселка информацию о превышении предельно допустимой концентрации мышьяка в воде из распределительной сети централизованной системы холодного водоснабжения.
Экономика
Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции
Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
Космос
Марсоход Curiosity временно обездвижен из-за сбоя программ
Сбой программного обеспечения (ПО) привел к временной невозможности выполнения программы исследований американским марсоходом Curiosity, 26 января сообщает пресс-служба NASA.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своем смертельном диагнозе
Несколько лет назад при переливании крови актрису заразили вирусом гепатита С. Российская актриса, модель и певица Екатерина Волкова рассказала, что неизлечимо больна.
Общество
В Гонконге начались протесты против карантина по коронавирусу
В Гонконге более 200 жителей вышли на улицы в знак протеста против объявленного карантина, связанного с распространением эпидемии "китайской" пневмонии, сообщает газета South China Morning Post .
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Фигурное катание
Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки
Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Футбол
«Монако» отказался продавать Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 млн евро
По информации СМИ, "сине-гранатовые" предложили "Монако" 80 миллионов евро за нападающего Виссама Бен-Йеддера, но получили отказ.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
В Пермском крае столкнулись рейсовый автобус, грузовик и легковой автомобиль, говорится в сообщении регионального управления МВД.
Политика
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.
Экономика
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.
Общество
В Китае допустили усиление способности коронавируса к распространению
Способность нового коронавируса к распространению усиливается, вспышка заболевания вступила в более сложную стадию.
Кино
Новый фильм франшизы «Анаконда» снимут в США
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Политика
Поправки в Конституцию вносят в бюллетени
ЦИК поручил региональным комиссиям проверить готовность к общероссийскому голосованию Центральная избирательная комиссии начала подготовку к проведению общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Общество
Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
Политика
Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде
Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.
Наука
Эксперимент «Борексино» обнаружил «призрачные» сигналы из глубин Земли
Ученые, участвующие в сотрудничестве Borexino, представили новые результаты для измерения нейтрино, происходящих из недр Земли.
Здоровье
Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса
Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.
Космос
Астронавты МКС вышли в открытый космос для ремонта оборудования
Астронавты вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для ремонта магнитного альфа-спектрометра, прямая трансляция операции ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Здоровье
У госпитализированных в Иркутске китайцев диагностировали грипп
У шести граждан Китая, ранее госпитализированных в Иркутске, подтвердился диагноз "грипп", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Армия и оружие
«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией
«Самый продвинутый "самолет-разведчик" России из состава специальной авиации ВКС летит из Чкаловского [аэродрома], вероятно, на российскую авиабазу Хмеймим через воздушное пространство Турции», — написал в Twitter наблюдатель и фотограф Йорук Исик, приложив к публикации карту полета воздушного судна с номером RF-64514.
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.
Кино
В сети появился трейлер фильма «Вивариум»
Кино
Фанатам «Игры престолов» пообещали новый финал
После выхода в мае 2019 года последнего, шестого эпизода восьмого сезона «Игры престолов» многие поклонники посчитали финал нелогичным, а действия персонажей — необоснованными.
Кино
Александр Петров и фильм «Текст» получили премию «Золотой орел»
Лучшим фильмом был признан «Текст» режиссера Клима Шипенко. Лучшим актером стал Александр Петров за роль в этой кинокартине, сообщает ТАСС.