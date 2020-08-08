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РБК
РБК

NYT узнала о судьбе перевозившего аммиачную селитру в Бейрут судна

Судно Rhosus, которое перевозило партию аммиачной селитры, взорвавшуюся в порту Бейрута 4 августа, затонуло в 2018 году. Об этом сообщила газета The New York Times после изучения данных о перемещении корабля и спутниковых снимков.В источнике
С чего всё началось
Судно Rhosus, с которого конфисковали аммиачную селитру в Бейруте, затонуло в порту города в 2018 году, сообщила The New York Times
 (NYT) со ссылкой на спутниковые снимки и другие данные о передвижении судов.
Коммерсантъ01:15
Подробнее о событии
РБК

NYT узнала о судьбе перевозившего аммиачную селитру в Бейрут судна

РБК02:28
РИА Новости

СМИ узнали о судьбе судна, селитра с которого взорвалась в Бейруте

РИА Новости02:17
ТАСС

NYT: судно, на котором в Бейрут доставили аммиачную селитру, затонуло в 2018 году

ТАСС00:13
Коммерсантъ

NYT: перевозившее аммиачную селитру судно затонуло в Бейруте в 2018 году

Коммерсантъ01:15
Известия

NYT выяснила судьбу доставившего в Бейрут селитру судна Rhosus

Известия01:09
РЕН ТВ

Судно, доставившее в Бейрут аммиачную селитру, затонуло в 2018 году

РЕН ТВ00:44
Lenta.ru

Раскрыта судьба судна с аммиачной селитрой после прибытия в Бейрут

Lenta.ru01:15

В Белоруссии могут заблокировать платформу «Голос» по подсчету голосов

Платформа по альтернативному подсчету голосов на выборах президента Белоруссии "Голос" может быть заблокирована, заявила начальник отдела управления Генеральной прокуратуры республики Марина Попова.
В Белоруссии могут заблокировать платформу «Голос» по подсчету голосов
РИА Новости04:18
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Членов «Открытой России» задержали по пути в Белоруссию

Исполнительный директор незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и члены петербургского отделения Даниил Потапов и Александр Федосеев были задержаны на подъезде к границе с Белоруссией.
Коммерсантъ05:55
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Зеленский поручил пересмотреть режим работы КПП на границе с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров Украины пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом из-за роста числа выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, передает в субботу пресс-служба офиса президента.
РИА Новости03:33
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Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUMвчера в 13:41
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СК возбудил уголовное дело по смерти девочки в монастыре на Урале

По факту смерти девочки в Среднеуральском женском монастыре следователями возбуждено уголовное дело, об этом сообщил врач-онколог Виктор Щипицын в обращении на странице в «ВКонтакте» Всеволода Могучева.
Национальная служба новостейвчера в 03:32
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Три человека погибли, четверо ранены в массовом ДТП под Воронежем

Воронеж, 7 августа 2020, 16:11 — REGNUM Три человека погибли в результате аварии с участием нескольких автомобилей в Рамонском районе Воронежской области днём 7 августа, сообщила ИА руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.
REGNUMвчера в 09:11
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