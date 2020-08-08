NYT узнала о судьбе перевозившего аммиачную селитру в Бейрут судна
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Судно Rhosus, которое перевозило партию аммиачной селитры, взорвавшуюся в порту Бейрута 4 августа, затонуло в 2018 году. Об этом сообщила газета The New York Times после изучения данных о перемещении корабля и спутниковых снимков.В источнике
С чего всё началось
Судно Rhosus, с которого конфисковали аммиачную селитру в Бейруте, затонуло в порту города в 2018 году, сообщила The New York Times
(NYT) со ссылкой на спутниковые снимки и другие данные о передвижении судов.
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