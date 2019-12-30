Глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь США Майк Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине. Об этом сообщает газета New York Times в своем журналистском расследовании про Украину.

NYT: Эспер и Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине

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