Политика
Мой БрянскNYT: Эспер и Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине
Глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь США Майк Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине. Об этом сообщает газета New York Times в своем журналистском расследовании про Украину.
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NYT: Эспер, Помпео и Болтон пытались уговорить Трампа не замораживать военную помощь Украине
Комсомольская правдавчера в 21:47
NYT: Помпео, Болтон и Эспер отговаривали Трампа от заморозки военной помощи Украине
Коммерсантъвчера в 20:38
Эспер, Помпео и Болтон пытались убедить Трампа разморозить военную помощь Украине
Интерфаксвчера в 18:10
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:09, Ашберн
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