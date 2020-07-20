Коронавирус
Expert.ruNYT: Германия выиграет от пандемии
Рецепт победы над пандемией новой коронавирусной инфекции крупной западной страны, по мнению New York Times (NYT), прост. Для этого нужно, чтобы правительство не отрицало само существование коронавируса COVID-19 и не медлило, а реагировало очень быстро, на ранней стадии эпидемии.
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Комсомольская правдавчера в 13:57
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