Коронавирус
Российская газетаNYT: Германия выйдет из пандемии процветающей страной
Германия выйдет из пандемии процветающей страной, в то время как Соединенные Штаты и Китай наиболее пострадают от ее последствий. Такое мнение выразил влиятельный финансовый эксперт Ручир Шарма в статье для The New York Times.
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Названа страна, которая выйдет из пандемии коронавируса победителем
Комсомольская правдавчера в 13:57
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Кино
На Netflix состоялась премьера шоу «Проклятая»
На потоковом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Проклятая».
Inc-news.ru 19 июля в 15:39
Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru вчера в 08:43
Происшествия
Мать убитой Вики Тепляковой бросила своего второго ребенка и пропала
Здоровью ребенка ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего выясняются. Мать ребенка объявлена в розыск, сообщили в мэрии.
Сахалин.Инфо 03:12
Происшествия
В Луцке мужчина захватил автобус и взял пассажиров в заложники
Мужчина захватил автобус в Луцке на Украине, взяв пассажиров в заложники. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба полиции области.
ТАСС 03:42
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 19 июля в 04:22
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Общество
Звезда «Сватов» Добронравов отказался от гонорара в миллион рублей
Политическая Экспертиза 02:42
Политика
Мэр Хабаровска Кравчук заявил о готовности помогать новому главе края
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что готов помогать назначенному врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву.
Парламентская газета 03:47
Общество
Стала известна зарплата самых быстрых российских курьеров
Курьеры сервиса доставки продуктов "Самокат" зарабатывают до 300 рублей в час. Об этом рассказал один из основателей фирмы Вячеслав Бочаров.
Газета.Ru 03:02
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Происшествия
Все подтопленные дома в городе под Екатеринбургом освободились от воды
Все 63 жилых дома, подтопленные ранее из-за обильных осадков, освободились от воды в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости 02:55
Происшествия
СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов
Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 12:05
Общество
В России за сутки выявлено 5842 случая коронавируса
В России за сутки подтверждено 5842 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:46
Происшествия
Сотрудник ФАС подал жалобу в ЕСПЧ из-за сломанного полицейскими колена
Замглавы отдела ФАС по газовой промышленности Максим Тимофеев подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после того, как ему сломали ногу в отделе полиции в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ 02:58
Общество
Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов
Историк Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков.
РИА Новости 02:26
Политика
Жириновский поблагодарил Путина за назначение Дегтярева
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил Президента Владимира Путина за назначение парламентария от ЛДПР Михаил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
Дума ТВ вчера в 09:56
Культура
Боря Левин из «Интернов» переехал в Лондон и работает официантом
StarHit.ru вчера в 20:00
Политика
Меркель назвала объем фонда восстановления экономики ЕС
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что фонд восстановления экономики ЕС составит 750 миллиардов евро, 390 из них в форме субсидий, выдача средств будет привязана к процессу реформ.
РИА Новости 01:08
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
При ранжировании регионов исследователи учли показатели уровня покупательской активности, доступности жилья, долю своевременно выплачиваемых кредитов, уровень занятости, а также доступность спортивных и культурных объектов и даже климатические условия.
Российская газета 03:38
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
В методике бюджетных ассигнаций, с которой ознакомился РБК, указано, что траты снизят на 5% в 2021-2023 годах.
Деловое.ТВ 02:45
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики губернатора региона
Национальная служба новостей вчера в 15:40
Армия и оружие
В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса
Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра имени Гамалеи, готова.
RT на русском 00:19
Армия и оружие
При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат
ТАСС вчера в 16:43
Армия и оружие
Для самолетов семейства Су разработают двигатель по заказу Минобороны
«ОДК ‒ Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК ‒ УМПО») разработает универсальный двигатель для истребителей Сухого четвертого поколения.
Ведомости вчера в 21:21
Экономика
В России ужесточили выдачу кредиток
Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт.
Lenta.ru 00:08
Наука
Рыб-невидимок нашли у побережья Калифорнии
Специалисты выяснили, что эти рыбы также отражают свет в другую сторону. Так, у них значительно увеличиваются шансы выжить.
Evo-rus.com 02:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил изменений в геноме коронавируса
Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, специалисты исследовали геномы коронавируса, которые были выделены в разное время с начала появления патогена в России.
НТВ 03:24