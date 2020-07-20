Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаNYT: Германия выйдет из пандемии процветающей страной

Германия выйдет из пандемии процветающей страной, в то время как Соединенные Штаты и Китай наиболее пострадают от ее последствий. Такое мнение выразил влиятельный финансовый эксперт Ручир Шарма в статье для The New York Times.
Читать в источнике
Комментировать55

Подробнее о событии

Названа выигравшая от коронавируса страна

Известиявчера в 18:37

Названа страна, которая выйдет из пандемии COVID-19 победителем

Газета.Ruвчера в 14:49

Пандемия может сыграть на руку усилению экономики Германии — New York Times

REGNUMвчера в 04:22

Названа выигравшая от коронавируса страна

Lenta.ruвчера в 13:29

The New York Times (США): какая страна будет процветать в нашем мире после пандемии? (The New York Times)

ИноСМИвчера в 07:31

Названа страна, которая выйдет из пандемии коронавируса победителем

Комсомольская правдавчера в 13:57

New York Times назвал страну, которую пандемия сделает лишь сильнее

ИА Красная Веснавчера в 03:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 03:01, Ашберн
Общество

Стивен Сигал прилетел в Бурятию

Lenta.ru вчера в 22:08
6
Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
3,9K
Происшествия

Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии

В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
159
Общество

Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года

Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru вчера в 09:55
809
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
266
Шоу-бизнес

Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей

31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
НТВ 19 июля в 08:15
45
Киберспорт

В Steam продано более 1 млн копий кооперативной игры Sea of Thieves

REGNUM вчера в 16:20
Армия и оружие

В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса

Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра имени Гамалеи, готова.
RT на русском 00:19
701
Общество

Объяснен интерес россиян к водке на фоне пандемии

Рост продаж алкоголя на 13% и водки - на 20% в апреле 2020 года выявила торговая сеть «Магнит».
Live24 02:43
28
Общество

В Петербурге глава ККИ Андрей Коротков был освобожден от должности

Смольный сообщает о том, что Андрей Коротков освобожден от должности председателя ККИ.
Санкт-Петербургские ведомости 02:25
9
Происшествия

Пенсионер в Приморье ранил из охотничьего ружья соседку по участку

Полицейские задержали в селе Жариково Приморского края пенсионера, который выстрелил из охотничьего ружья в воздух и попал в голову соседки.
ТАСС 00:23
3
Игры

Фанат показал PlayStation 5, стилизованную под игру Mortal Kombat

REGNUM 19 июля в 15:07
12
Происшествия

Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода

Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
32
Происшествия

В Саратове застрелили мужчину, ведется следствие

Саратов, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM В Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением.
REGNUM 01:28
1
Здоровье

В Самарской области стабилизировалась ситуация с коронавирусом

На сегодняшний день в Самарской области зафиксировано 6380 случаев заражения коронавирусом.
Pro Город Самара 02:34
1
Политика

Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском вчера в 07:29
573
Общество

Вишневский нашел нестыковки в статистике по коронавирусу

В своем письме депутата Башкетова отметила, что официальная смертность от коронавируса на 25 июня — 961 человек, на 20 июля по данным Смольного — 1807 человек.
Поребрик.Медиа 00:23
12
Политика

В конгрессе одобрили ужесточение санкций против «Северного потока — 2»

Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправок в оборонный бюджет об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Известия вчера в 22:50
13
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

REGNUM вчера в 09:38
315
Спорт

GOG Galaxy 2.0 получил официальную интеграцию с Epic Games Store

В игровом лаунчере GOG Galaxy 2.0 появилась официальная интеграция с магазином Epic Games Store.
3DNews 02:21
Общество

14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

ИА Городские вести. Волгоград вчера в 07:49
17
Гаджеты

Фирменная прошивка EMUI 11 выйдет в третьем квартале 2020 года

Базой для EMUI 11 служит ОС Android 11. В намерения производителя не входит выпуск HarmonyOS для смартфонов в этом году.
Anonsens 02:29
Здоровье

Не просто продуло: пять ошибок, которые вы делаете, когда болит спина

Вместе со специалистами сегодня разбираемся, что мы делаем не так и как вредим себе, когда пытаемся избавиться от боли в спине.
НГС 01:23
Футбол

Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

RT на русском вчера в 10:51
2
Шоу-бизнес

Канье Уэст предлагал Ким Кардашьян сделать аборт

Американский рэпер Канье Уэст предлагал своей жене Ким Кардашьян сделать аборт.
Lenta.ru вчера в 12:14
5
Общество

Правительство планирует платить гражданам за отдых на русских курортах

Российское правительство планирует начать выплаты специальных субсидий гражданам, которые отдыхают в пределах РФ.
Рамблер 19 июля в 10:18
39
Происшествия

На встрече роуп-джамперов погиб россиянин

Lenta.ru 00:57
Общество

Лидеры ЕС согласовали план помощи экономике на €750 млрд

Главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021–2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом €750 млрд.
РБК 00:50
47
Происшествия

Два жителя Челябинской области погибли от удара молний за две недели

Житель Златоуста (Челябинская область) погиб от удара молнии в поле. Это второй такой случай в регионе за две недели.
Известия 01:53
2
Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

ТАСС вчера в 05:48
667
Как работают Яндекс.Новости?
Главное