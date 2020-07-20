Коронавирус
Российская газетаNYT: Германия выйдет из пандемии процветающей страной
Германия выйдет из пандемии процветающей страной, в то время как Соединенные Штаты и Китай наиболее пострадают от ее последствий. Такое мнение выразил влиятельный финансовый эксперт Ручир Шарма в статье для The New York Times.
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Названа страна, которая выйдет из пандемии коронавируса победителем
Комсомольская правдавчера в 13:57
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Общество
Стивен Сигал прилетел в Бурятию
Lenta.ru вчера в 22:08
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
Общество
Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года
Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru вчера в 09:55
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Шоу-бизнес
Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей
31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
НТВ 19 июля в 08:15
Киберспорт
В Steam продано более 1 млн копий кооперативной игры Sea of Thieves
REGNUM вчера в 16:20
Армия и оружие
В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса
Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра имени Гамалеи, готова.
RT на русском 00:19
Общество
Объяснен интерес россиян к водке на фоне пандемии
Рост продаж алкоголя на 13% и водки - на 20% в апреле 2020 года выявила торговая сеть «Магнит».
Live24 02:43
Общество
В Петербурге глава ККИ Андрей Коротков был освобожден от должности
Смольный сообщает о том, что Андрей Коротков освобожден от должности председателя ККИ.
Санкт-Петербургские ведомости 02:25
Происшествия
Пенсионер в Приморье ранил из охотничьего ружья соседку по участку
Полицейские задержали в селе Жариково Приморского края пенсионера, который выстрелил из охотничьего ружья в воздух и попал в голову соседки.
ТАСС 00:23
Игры
Фанат показал PlayStation 5, стилизованную под игру Mortal Kombat
REGNUM 19 июля в 15:07
Происшествия
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
Происшествия
В Саратове застрелили мужчину, ведется следствие
Саратов, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM В Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением.
REGNUM 01:28
Здоровье
В Самарской области стабилизировалась ситуация с коронавирусом
На сегодняшний день в Самарской области зафиксировано 6380 случаев заражения коронавирусом.
Pro Город Самара 02:34
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском вчера в 07:29
Общество
Вишневский нашел нестыковки в статистике по коронавирусу
В своем письме депутата Башкетова отметила, что официальная смертность от коронавируса на 25 июня — 961 человек, на 20 июля по данным Смольного — 1807 человек.
Поребрик.Медиа 00:23
Политика
В конгрессе одобрили ужесточение санкций против «Северного потока — 2»
Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправок в оборонный бюджет об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Известия вчера в 22:50
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
REGNUM вчера в 09:38
Спорт
GOG Galaxy 2.0 получил официальную интеграцию с Epic Games Store
В игровом лаунчере GOG Galaxy 2.0 появилась официальная интеграция с магазином Epic Games Store.
3DNews 02:21
Общество
14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 07:49
Гаджеты
Фирменная прошивка EMUI 11 выйдет в третьем квартале 2020 года
Базой для EMUI 11 служит ОС Android 11. В намерения производителя не входит выпуск HarmonyOS для смартфонов в этом году.
Anonsens 02:29
Здоровье
Не просто продуло: пять ошибок, которые вы делаете, когда болит спина
Вместе со специалистами сегодня разбираемся, что мы делаем не так и как вредим себе, когда пытаемся избавиться от боли в спине.
НГС 01:23
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
RT на русском вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Канье Уэст предлагал Ким Кардашьян сделать аборт
Американский рэпер Канье Уэст предлагал своей жене Ким Кардашьян сделать аборт.
Lenta.ru вчера в 12:14
Общество
Правительство планирует платить гражданам за отдых на русских курортах
Российское правительство планирует начать выплаты специальных субсидий гражданам, которые отдыхают в пределах РФ.
Рамблер 19 июля в 10:18
Происшествия
На встрече роуп-джамперов погиб россиянин
Lenta.ru 00:57
Общество
Лидеры ЕС согласовали план помощи экономике на €750 млрд
Главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021–2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом €750 млрд.
РБК 00:50
Происшествия
Два жителя Челябинской области погибли от удара молний за две недели
Житель Златоуста (Челябинская область) погиб от удара молнии в поле. Это второй такой случай в регионе за две недели.
Известия 01:53